JO 2024 / Lacrimi de tristețe pentru Ana Bărbosu: „Nu va imaginați ce este în inima mea!“

România a fost privată de medalie în proba de sol la Jocurile Olimpice, iar imediat după rezultatul dezamăgitor sportivele noastre au clacat.

Gimnasta noastră a fost vizibil afectată de decizia arbitrilor, iar la interviul de după concurs nu și-a putut stăpâni lacrimile. Ana a mărturisit că îi pare rău că nu a putut aduce o medalie pentru gimnastica românescă la JO după 12 ani de pauză și că este dezamăgită de decizia arbitrilor.

„Mi-este ruşine pentru că am mai şi urcat acolo sus. Îmi pare rău, pentru că aş fi putut duce din nou România pe podium la gimnastică. A fost… Staţi să-mi aleg cuvintele. A fost o finală la care nu mă aşteptam. În primul rând am plâns două zile încontinuu până acum pentru că am ajuns în finală şi m-am gândit că mai bine plâng înainte de finală… şi când am văzut că am făcut cel mai bun exerciţiu de la această competiţie, am fost foarte mândră de mine. Şi sunt în continuare. Când am văzut că sunt pe trei, m-am gândit că duc din nou România pe podium la Olimpiadă la gimnastică. Şi apoi a fost decizia arbitrilor să schimbe chestia asta. Cam multe se întâmplă.

Sunt dezamăgită de această decizie şi ştiu în inima mea că am făcut tot ce am putut. Ştiu că primul rezultat a fost… Nu vreau să trec peste calculele arbitrelor, dar nu va imaginați ce este în inima mea. Vă daţi seama că mi-aş fi dorit mai mult să fie România pe locul trei decât America”, a spus Ana Bărbosu, potrivit Agerpres.

Sabrina Voinea: „Mă simt nedreptăţită!“

Nemulțumire există și de partea Sabrinei Voinea. Românca a declarat că se simte nedreptăţită pentru nota primită în finala de la sol.

„După cum aţi văzut, la bârnă am mers puţin mai slab, dar după aia m-am adunat foarte bine la sol, mi-am făcut solul cât am putut eu de bine, mi-au ieşit liniile acrobatice, mi-a ieşit artistica. A fost cel mai bun sol, a fost mai bun ca la Europene şi ca la Mondialele de anul trecut. Dar nici nu ştiu exact să vă spun ce s-a întâmplat. Da, mă simt nedreptăţită, pentru că ştiam că meritam o notă mult mai mare.

Nu ştiu ce s-a întâmplat cu contestaţia, şi americanca a contestat şi ei i-a mărit nota. Şi am făcut exerciţiul cât am putut eu de bine, nu am ieşit afară din covor. Nu ştiu să vă spun, de ce nu s-a modificat. Eu nu am auzit nimic să-mi spună că m-au penalizat acolo sau dincolo. Eu ştiu foarte bine cum am făcut solul, ştiu foarte bine că nu am ieşit afară din covor, ştiu că liniile acrobatice mi-au ieşit destul de bine, artistica am făcut-o destul de bine…“, a încheiat Sabrina.

