JO 2024 / Mihai Covaliu: „Vom mai vedea drapelul României pe cea mai înaltă poziţie“

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a afirmat, joi, la Casa României din Paris, că este convins că sportivii români de la Jocurile Olimpice vor mai reuşi să ridice tricolorul pe cea mai înaltă poziţie.

„Sunt absolut convins că vom mai vedea drapelul României pe cea mai înaltă poziţie a catargului. Gheaţa a fost spartă, întâi de David, acum de aceşti doi băieţi minunaţi. Să nu le uităm pe Simona (Radiş) şi Ancuţa (Bodnar), care vor mai avea de tras şi în proba de 8+1. Suntem foarte fericiţi şi le mulţumim acestor sportivi minunaţi pentru faptul că au adus bucurie şi că reuşesc să îmbogăţească zestrea medaliilor olimpice pentru România.

Iată că după şase zile de la debutul Jocurilor Olimpice delegaţia României a reuşit să ducă în România patru medalii, deocamdată două medalii de aur, una de argint şi una de bronz. Două dintre ele, aur şi bronz câştigate de David Popovici. Suntem extrem de bucuroşi că, după şase zile, am reuşit să câştigăm aceste medalii. Sunt convins că vor mai urma şi alte medalii pentru Team Romania. Au fost momente foarte importante care s-au luat înainte de a veni aici la Jocurile Olimpice. Ştiu că au fost discuţii legate de deciziile pe care le-am luat, referitoare la locul în care vor sta echipele împreună cu staffurile. Am dovedit că am luat deciziile corecte pentru că au fost foarte multe restricţii de trafic în Paris“, a declarat Covaliu.

Citește și: JO 2024 / Programul de vineri! Continuă lupta pentru medalii la canotaj