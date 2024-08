JO 2024 (tenis de masă) / Bernadette Szocs, fără nicio şansă cu Polcanova, în optimi

Bernadette Szocs a suferit o înfrângere dură în optimi la Jocurile Olimpice, 0-4 (10-12, 4-11, 11-13, 9-11) cu Sofia Polcanova, în vârstă de 29 de ani.

La finalul meciului, austriaca a vorbit despre meciul pe care l-a disputat în fața sportivei „tricolore” și a dezvăluit motivul pentru care nu s-a putut bucura pe deplin de victorie. Aceasta a declarat că Bernadette Szocs îi este prietenă foarte bună și că au petrecut, de-a lungul anilor, foarte multe momente frumoase împreună.

„Ambele am fost foarte emoționate. Se vede când joci. Ne-am dorit amândouă să câștigăm și e mereu greu să joci contra ei. Este o prietenă foarte, foarte bună a mea. Am fost în România de multe ori să mă antrenez, așa că am dormit în apartamentul ei. Nu am putut să fiu fericită pentru victorie, pentru că îmi părea rău pentru ea. Sigur, e păcat că ne-am întâlnit în această fază a competiției”, a declarat Sofia Polcanova, citată de Prosport.

Szocs: „Trebuie să accept situaţia“

De asemenea, Bernadette a recunoscut că adversara a fost superioară în această partidă.

„Ne cunoaştem de foarte mult timp, a fost un meci strâns, toate seturile au fost foarte strânse. De data asta a fost mai bună ca mine, trebuie să accept situaţia şi trebuie să mă focusez în continuare pe ceea ce mi-a mai rămas. Nu mi-a mers jocul aşa cum mi-am propus, în plus ea a făcut mai puţine greşeli decât mine, asta a făcut diferenţa.

Nu e uşor să joci în acelaşi timp cu un francez (n.r. – la o altă masă), pentru că se făcea galerie din sală şi era greu să ne concentrăm. Am încercat să mă concentrez, dar era un pic aiurea, pentru că în timpul punctului se ţipa şi se făcea galerie. Dar nu asta este scuza pentru că am pierdut. Trebuie să accept că astăzi a fost mai bună decât mine”, a declarat Szocs.

