JO 2024 (canotaj) / Enache şi Cornea, în culmea fericirii: „Suntem zeii apelor!“

Andrei Cornea și Marian Enache au devenit campioni olimpici în proba de dublu vâsle masculin, un rezultat fabulos pentru delegația României prezentă la JO.

Cei doi canotori români sunt în culmea fericirii după triumful istoric, pe care l-au descris drept „cea mai mare bucurie din viața lor”.

„Suntem zeii apelor în proba de dublu vâsle masculin. Prma medalie de aur olimpică din istoria României în această probă, dacă nu mă înșel. Suntem foarte bucuroși că am reușit să scriem istorie, eu si Andrei. Știam că putem să reușim, am văzut că pot fi câștigate curse de pe acest culoar. Peste 4 zile este ziua mea, este cel mai frumos cadou pe care puteam să mi-l fac vreodată. I-am spui lui Andrei «Privește în față cât de frumos e, toată lumea se uită la noi». Am tras 1.000 de curse, de asta am reușit. Mă bucur că noi, în proba de dublu vâsle masculin, am deschis concursul cu imnul României. Este cea mai mare bucurie din viața mea”, a spus Marian Enache, pentru TVR.

„Nu am cuvinte. Am scris istorie alături de Florin. Ieri, când am văzut că ne-au pus pe culoarul 1, de pe care am câștigat și la Europene, am spus că nu poate decât să ne aducă locul 1”, a spus și Andrei Cornea.

