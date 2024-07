JO 2024 (gimnastică) / Nadia Comăneci: „Sper că acum nu mai are nimeni nimic de spus!“

Fosta campioană olimpică Nadia Comăneci a declarat, marţi, că locul 7 ocupat de România în finala feminină pe echipe la Jocurile Olimpice de la Paris este un lucru pozitiv pentru gimnastica românească.

„Au fost aşa sigure şi creative (n.r. – sportivele române). Sigure pe ele, eu mă bucur enorm, pentru că e un lucru pozitiv pentru gimnastica românească, pentru generaţia de astăzi şi pentru cele care urmează. În sfârşit, acum sper că nu mai are nimeni nimic de spus şi chiar dacă are ceva de spus, nu mai contează. Am venit în finală pe echipe după 12 ani şi acum spunem că am ieşit pe locul 7. Adică ce facem, sărim după 12 ani de neparticipare direct pe locul doi? Au avut dificultate, frumuseţe, s-a văzut la execuţie. Au avut o dificultate mare la bârnă“, a declarat Nadi Comănesci, pentru Agerpres.

Sabrina Voinea: „Sunt mândră şi de mine şi de echipa mea!“

De asemenea, gimnasta Sabrina Voinea a afirmat că, împreună cu echipa, şi-au demonstrat valoarea.

„A fost un concurs foarte bun, îi mulţumim Nadiei (Comăneci) că ne-a fost alături şi că este mândră de noi. Sperăm ca la final să fie şi mai bine, pentru că putem. Am arătat că putem, am avansat cu un loc, am demonstrat tuturor că suntem bune. Sunt mândră şi de mine şi de echipa mea. Acum, încep grijile pentru mine, pentru finala la bârnă şi la sol. Am văzut cursa în care David Popovici a câştigat medalia de aur. Îmi doresc să îi urmez calea, să iau şi eu medalii. Şi voi trage foarte mult de mine pentru visul meu“, a completat şi Sabrina Voinea.

