JO 2024 / Matthew Richards a rămas uimit: „Am crezut că am câștigat!“

David Popovici a scris istorie pentru România, devenind primul înotător care cucerește aurul la Jocurile Olimpice. Victoria sa a venit la doar două sutimi față de Matthew Richards, care a crezut că a câștigat imediat după ce a atins peretele la final.

„Credeam că o să câștig. Nu pot fi dezamăgit cu rezultatul obținut. Este prima mea medalie olimpică individuală, așa că să mă întorc acasă cu argintul e grozav. Să fu la doar două sutimi de aur e chinuitor. Mai am multe de arătat săptămâna asta. Mâine concurez la 100 de metri, apoi la 4×100 m. M-am încărcat pentru restul săptămânii. Îmi pare rău pentru Duncan Scott. S-a luptat pentru locul 2 și a terminat al patrulea. El merita mai mult ca oricine.

Am crezut că am câștigat, mi s-a părut că am atins primul. Timpul a spus altceva. Nu e un sport unde e loc de interpretări. Ori e albă, ori e neagră. Nu a fost cel mai bun final al meu, aș minți să spun că a fost fantastic. E greu de diferat că am pierdut la limită. Mergem mai departe și o să încercăm data viitoare”, a declarat Richard pentru BBC.

David Popovici va participa la Paris 2024 și în proba de 100 metri liber, unde și acolo este favorit pentru o medalie de aur. Seriile încep de marți.

