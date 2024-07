JO 2024 (gimnastică) / Andrei Muntean: „Plec cu inima împăcată de aici!“

Gimnastul român Andrei Muntean a fost notat cu 14,366 în calificările de la paralele, sâmbătă, în concursul masculin de gimnastică artistică din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris.



Muntean a evoluat în prima rotaţie din prima subdiviziune, alături de maghiarul Krisztofer Meszaros, care a reuşit un exerciţiu mai bun (14,733 puncte) şi de lituanianul Robert Tvorogal (13,166).

Andrei Muntean, aflat la ultima sa participare la Jocurile Olimpice, va trebui să aştepte desfăşurarea şi celorlalte două subdiviziuni pentru a afla dacă şi-a asigurat prezenţa în finala la acest aparat.

„M-am dăruit în totalitate!“

Sportivul nostru a declarat că este împăcat cu gândul că va părăsi competiţia supremă cu inima împăcată că a făcut tot ce a depins de el.

„A fost un concurs spectaculos. Pentru mine nu pot spune că a fost foarte bun, mi-aş fi dorit să am o notă mai mare. Am avut câteva greşeli care m-au costat. Pot spune că am intrat cu zâmbetul pe buze, am vrut să am o atitudine bună, să mă bucur de concurs şi am reuşit să fac acest lucru. Dar la final mi-aş fi dorit să fie o notă mai mare sau o execuţie mai bună, dar aşa se întâmplă în concursuri câteodată.

Nu mi-a scăzut din dificultate, mi-a scăzut la execuţie. Puteam să obţin o execuţie mai mare dacă nu greşeam chiar înainte de coborâre. Am avut mici ezitări, nu foarte mari, dar au costat la sfârşitul exerciţiului. Din cauza aceasta a fost şi nota mai mică. Am venit cu dorinţa de a prinde o finală şi de a-i bucura pe toţi de acasă. Oarecum sunt împăcat cu gândul că am făcut tot ce am putut eu, că m-am dăruit în totalitate la antrenamente şi în competiţie. Vreau să plec cu gânduri bune şi cu inima împăcată de aici că am făcut tot ce a ţinut de mine”, a declarat Muntean, pentru Agerpres.

„Am încercat să mă bucur la maxim de tot ce înseamnă Jocurile Olimpice“

Acesta a precizat că a încercat să se bucure de experienţa de la Jocurile Olimpice şi de faptul că a reprezentat România în concursul de gimnastică masculină.

„Eu am încercat să mă bucur la maxim de tot ce înseamnă Jocurile Olimpice şi mă voi bucura în continuare. Cu gândul ăsta am venit aici, mi-am dorit din suflet să mă bucur. Nu ştiu dacă este ultima Olimpiadă sau nu, dar m-am gândit să o iau ca şi cum ar fi ultima. Am vrut să mă bucur de tot ce înseamnă Jocurile Olimpice, tot ce înseamnă această competiţie importantă. Tot ce a fost în sală a fost extraordinar. Toţi băieţii au fost extraordinari şi toată lumea a dat tot ce a avut mai bun.

Nu ştiu dacă am fost vreodată mulţumit de exerciţiul pe care l-am făcut. Întotdeauna mi-am dorit să ating perfecţiunea, mi-am dorit să fac un exerciţiu perfect. Astăzi pot spune că, după toate problemele de sănătate cu umerii pe care le-am avut în ultima perioadă, a fost un exerciţiu nu ştiu dacă satisfăcător, dar un exerciţiu de care sunt mândru. Mă bucur că am reprezentat România cu capul sus. Sper ca toţi cei de acasă care m-au urmărit să fie mândri de mine”, a adăugat Muntean.

Mândru de prezența Nadiei Comăneci la deschiderea JO

Andrei nu a participat la Cceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, având concurs în ziua următoare. Totuși, el a afirmat că s-a simţit mândru că gimnastica românească a fost reprezentată de Nadia Comăneci la cel mai înalt nivel.

„Nu am fost aseară la ceremonie, este mai dificil pentru noi, cei care intrăm în prima zi în competiţie. Trebuie să ne odihnim. Am venit aici să concurăm, să reprezentăm ţara cât putem de bine. Chiar dacă nu am fost la deschidere ne-am bucurat de tot ce a însemnat concursul de aici şi de tot ce înseamnă Jocurile Olimpice. Nu sunt cuvinte să descriu faptul că Nadia a reprezentat România la deschiderea Jocurilor Olimpice. Este o onoare pentru noi să avem astfel de oameni alături de noi. Şi mă bucur că lumea apreciază asta. A fost un moment extraordinar”, a mai punctat Andrei Muntean.

