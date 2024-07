Camelia Potec: „Obiectivul este câştigarea unei medalii la Olimpiadă!“

Preşedintele Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern (FRNPM), Camelia Potec, a declarat că obiectivul la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris este cucerirea unei medalii. De asemenea, acest obiectiv este perfect realizabil, în contextul în care înotătorul David Popovici, dublu campion european, poate urca pe podium atât la 100 metri liber, cât şi la 200 m liber.

„Obiectivul este câştigarea unei medalii şi este realizabil. Noi întotdeauna am pus obiective care erau realizabile şi erau normale, să zic aşa. Eu cred că acum, bineînţeles, depinde şi de valoarea sportivilor, dar despre asta vorbim atunci când spunem de sport de performanţă, de progres. Am avut finală acum două ediţii de Jocuri Olimpice, am avut la ultima ediţie un loc patru şi trei finale.

Este normal să ne dorim mai mult şi există şi potenţial în cazul lui lui David (Popovici). Acum, bineînţeles, există potenţial la ambele probe, dar ştim cu toţii că Jocurile Olimpice sunt diferite faţă de alte competiţii şi acum nu ştim nici ceilalţi sportivi la ce nivel se află. Important este să fie măcar o medalie. David o să înceapă cu proba de 200 m liber. Este prima probă la care el participă şi eu cred că în ambele probe are şanse. Acum depinde foarte mult şi de adversari şi de forma lor“, a spus Camelia Potec, pentru Agerpres.

Doar Popovici şi Stancu s-au evidenţiat

Calificarea olimpică la înot s-a făcut pe baza baremurilor, foarte ridicate, şi doar David Popovici (100 şi 200 m liber) şi Vlad Stancu (800 şi 1500 m liber) le-au realizat.

„La noi a fost destul de simplu, pentru că am avut nişte timpi clari pe care sportivii noştri trebuiau să-i înregistreze la competiţiile care erau aprobate de World Aquatics. Am avut competiţii şi în România, şi anul acesta, şi anul anul trecut. Au fost competiţii acreditate de World Aquatics ca fiind unele de calificare pentru Jocurile Olimpice. Chiar la cea de anul trecut s-a calificat David Popovici şi speram ca şi anul acesta să mai avem la campionatele noastre naţionale un sportiv calificat. Putem spune că au fost foarte aproape atât Denis Popescu, cât şi Aissia Prisecariu.

Au mai fost şi alte competiţii la care noi am participat cu sportivi în vederea calificării pentru JO, dar, din păcate, au reuşit doar doi, cum spuneam, David Popovici şi Vlad Stancu. Nu am fost dezamăgită, timpii au fost foarte puternici. Sportivii noştri au fost foarte aproape, la o zecime şi la jumătate de secundă, chiar mai puţin de jumătate de secundă acum la ultima competiţie, în cazul Aissiei, la 200 m spate. Deci au fost foarte aproape. Denis a şi suferit o accidentare şi, pentru că s-a terminat procesul de calificare, are nevoie de o operaţie. Din punctul nostru de vedere, sportivii au dat tot ce au putut, au fost acolo“, a completat preşedintele FRNPM.

Popovici, favorit în ochii lui Potec

Campionatele Europene au dovedit că David Popovici, învingător la 100 şi 200 m liber cu timpi foarte buni, este pe drumul cel bun pentru Paris. De partea cealaltă, Vlad Stancu, care şi-a schimbat antrenorul, nu se ridică încă la nivelul lui cel mai bun.

„În cazul lui David, aţi văzut şi rezultatele la Campionatele Europene. El este într-o formă bună. Totul decurge conform planului de pregătire. Este exact unde îşi doreşte şi unde şi-a dorit în această perioadă. Sperăm să îi iasă obiectivul pe care îl are la Jocurile Olimpice. În ceea ce îl priveşte pe Vlad, el şi-a schimbat antrenorul (Iulia Becheru) în ultimele două luni, adică după Campionatele Naţionale de la Otopeni, şi a fost într-o perioadă mai dificilă. Acum lucrează cu Eduard Căşlaru, a fost plecat în două cantonamente, inclusiv unul la înălţime, în toată această perioadă. Noi sperăm că o să fie bine şi el la Jocurile Olimpice“, a încheiat Camelia Potec.

Citeşte şi: Irina Begu nu a avut şanse în faţa Karolinei Muchova, în semifinale la Palermo