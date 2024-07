Lăcrămioara Perijoc: „Îmi doresc să le bat pe cele mai bune şi să iau medalie la JO“

Pugilista Lăcrămioara Perijoc, vicecampioană europeană, participă pentru prima oară la Jo (n.r. – Jocurile Olimpice), în această vară, la Paris. Cu ceva mai bine de o săptămână înaintea startului competiţiei supreme, Lăcrămioara a declarat că are ca obiectiv o clasare pe podiumul olimpic şi să obţină o medalie cât mai strălucitoare.

„Obiectivul meu personal este să mă clasez pe podium, pentru că orice sportiv se duce acolo cu gândul de a lua cel puţin o medalie, cât mai strălucitoare, cât mai valoroasă. Nu cred că te duci acolo să faci prezenţă sau cel puţin eu nu simt că mă duc acolo doar să fiu prezentă. Îmi doresc să mă bat cu cele mai bune şi să le bat pe cele mai bune. Vreau să fiu cea mai bună.

Sunt la prima mea ediţie a Jocurilor Olimpice, dar m-am pregătit foarte mult mental, pentru că îmi doresc de foarte mult timp să mă calific la Jocuri. Nu mi-a impus niciun obiectiv federaţia, pentru că ei ştiu că eu îmi fac treaba cât pot de bine. Ei şi-o fac pe a lor şi care va fi să fie, ăla va fi obiectivul îndeplinit. Eu am încredere în mine şi în procesul prin care am trecut. Nu simt nicio presiune din partea lor“, a declarat Lăcrămioara Perijoc, pentru Agerpres.

„Sunt gata să intru în ring!“

Perijoc, vicecampioană mondială în 2022, abia aşteaptă să urce pe ringul olimpic din Paris.

„Aş putea spune că sunt într-o perioadă destul de tensionată. Simt presiunea şi emoţiile competiţiei, dar în acelaşi timp am şi momente când sunt foarte relaxată şi abia aştept să încep să concurez. Mă simt bine, mă simt pregătită şi sunt gata să intru în ring. Sunt într-o perioadă în care sunt foarte bine din punct de vedere al pregătirii, şi fizic, şi mental, şi tot. Voi merge cu antrenorii mei Adrian şi Mihaela Lăcătuş şi cu colega mea de antrenament, Claudia Nechita, ca sparring-partner.

Sunt în continuare în pregătire aici, unde ne-am desfăşurat cea mai mare parte din pregătire, la (Complexul Sportiv) ‘Lia Manoliu’ şi intru pe ultima sută de metri. Cresc intensitatea antrenamentelor. Mai am o săptămână şi un pic. Programul este deja stabilit de antrenorii mei. Eu doar mă odihnesc, mănânc şi-l respect.

Forma maximă să fie la Jocurile Olimpice!

A fost diferită pregătirea de la o lună la alta, de la o competiţie la alta. Am mai avut turnee de pregătire, am avut un Campionat European, pregătirile au fost diferite. Dar, în mare parte, aproape în fiecare zi fac două antrenamente în afară de miercurea şi sâmbăta, în care am un antrenament. Antrenamentele sunt diferite în funcţie de obiectivul pe care l-am avut.

Dacă am fost la o competiţie, antrenamentele au fost diferite, dacă am avut o perioadă de pregătire cu alte ţări a fost diferit, dar în mare pare totul a fost ca eu să ajung în cea mai bună formă acum la Jocuri. Sunt cea mai norocoasă că o am pe Claudia, care este în categorie apropiată (57 kg) şi pot să fac zilnic sparring cu ea. Am avut şi sparring-uri internaţionale. Chiar recent m-am întors din Italia, unde m-am pregătit cu sportive din alte ţări. Acum cred că a fost cât a trebuit să fie“, a mai spus reprezentanta României de la Jocurile Olimpice.

Lăcrămioara Perijoc (30 ani), de la CSA Steaua, s-a calificat la JO 2024 datorită medaliei de argint cucerite la Jocurile Europene din 2023 din Polonia (cat. 54 kg). Ea este, totodată, singura reprezentantă a boxului românesc la Paris.

