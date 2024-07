În perioada 3-8 iulie, în Sala Polivalentă din Bănie a avut loc Cupa României de tineret, cadeţi, seniori şi juniori. La competiţie au participat aproximativ 250 de sportivi din întreaga ţară, care au încercat să ofere un spectacol de calitate. Clubul CSM Craiova a fost prezent cu cinci pugiliste, patru dintre ele reuşind să obţină o medalie şi să urce, practic, pe una dintre treptele podiumurilor.

Astfel, Mădălina Smarandache a ieşit cea mai câştigată, obţinând medalia de aur la cat. 75 kg junioare. Mihaela Bancău a cedat în finală la 54 kg şi s-a ales cu medalia de argint. De asemenea, CSM Craiova a mai luat şi două medalii de bronz prin Alexia Linca (70 kg, junioare) şi Ingrid Rădulescu (+81 kg, tineret). Toate sportivele sunt pregătite de Marcel Sârba.

Marcel Sârba: „S-ar fi putut ceva mai mult!“

Marcel Sârba , antrenorul sportivelor de la CSM Craiova, consideră că unele medalii ar fi putut fi mai strălucitoare, asta dacă s-ar fi şi muncit mai mult la antrenamente.

„Sunt mulţumit de rezultate, dar s-ar fi putut ceva mai mult. Mă refer aici la Mihaela Bancău, o sportivă talentată, care ar fi putut obţine o medalie mai strălucitoare, dar care nu prea vine la antrenamente. Nu ştiu ce se întâmplă cu ea, mai ales că este campioană a României la 50 kg. Acum, fiind timpul scurt, nu a putut scădea la 52 kg şi a rămas aici, la 54, unde a şi boxat. A luptat de la egal la egal cu adversara sa şi doar lipsa de pregătire a făcut ca Mihaela să nu câştige.

Am mai obţinut o medalie de aur, prin Mădălina Smarandache, dar şi două de bronz. Mădă a fost la mine până în 2021 şi am scos-o campioană atunci. Apoi, ea s-a mutat la SCMU Craiova, iar acum a revenit la mine, la CSM. Am reuşit s-o aduc pe linia de plutire şi să câştigăm o nouă Cupă, la 75 kg. Mă aşteptam la acest rezultat, pentru că este o fată deosebită, cu calităţi. Este campioana României de trei ori, are două Cupe, este medaliată la Europeanul de anul precedent.

Fiecare antrenor îşi doreşte cât mai multe reuşite. Vorba aceea, dacă avem cinci sportive în concurs, vrem şase medalii. Dar, în momentul în care nu eşti bine pregătit, nu ai cum să ai pretenţii foarte multe. Medalii se pot obţine, dar cea mai strălucitoare vine doar dacă muncim, dacă tragem tare cu toţii. Am mai avut-o şi pe Alexandra Filipoiu la 48 kg, o fată foarte bună, care are medalii, dar acum a fost mai greu pentru ea, pentru că a trecut la tineret“, a declarat Marcel Sârba.

„Ne-ar ajuta extrem de mult o perioadă de pregătire centralizată!“

Antrenorul de la CSM Craiova îşi doreşte ca elevele sale să aibă parte de o pregătire centralizată în următoarea perioadă, pentru ca la ora Campionatului Naţional de la Năvodari toată lumea să fie la nivelul dorit.

„În septembrie vom avea Campionatul Naţional la Constanţa. Am discutat cu toate fetele, chiar şi cu conducerea clubului, să ne ajute să facem o perioadă de pregătire centralizată. Ne-ar ajuta extrem de mult, fetele au nevoie de asta. În timpul în care eu activam, nu exista un Campionat Naţional sau vreo Cupă pe care să nu o pregătim înainte la Călimăneşti, la Buşteni sau prin alte părţi. De aceea spun că ar fi excelentă o pregătire a fetelor înainte de Campionatul din septembrie“, a încheiat Marcel Sârba.

