Box / Pugilistele de la SCMU Craiova au excelat la Cupa României

Cupa României de box feminin pentru tineret, seniori, cadeţi şi juniori s-a disputat după multă vreme la Craiova, în Sala Polivalentă, în perioada 3-8 iulie. Cei mai buni sportivi din ţară, în număr de peste 200, printre care şi de la clubul SCMU Craiova, s-au întrecut pentru supremaţie, dar şi pentru un loc pe podium la fiecare categorie în parte.

Pugilistele de la SCMU Craiova au impresionat în propriul fief şi au obţinut un număr de nouă medalii, dintre care patru de aur, trei de argint şi două de bronz. Sportivii sunt pregătiţi de Dora Mustăţea şi Ion Dragomir.

Astfel, Eugenia Anghel (48 kg, antrenor Ion Dragomir), Alissa Bușe (63 kg, antrenoare Dora Mustăţea), Carla Broncea (54 de kg, antrenoare Dora Mustăţea) şi Adina Rotaru (66 kg, antrenor Ion Dragomir) au obţinut cea mai strălucitoare medalie, cea de aur, după ce au câştigat Cupa României.

Argintul la Cupa României, precum şi bronzul a fost obţinut de alte eleve ale Dorei Mustăţea. Silvia Meltzer (48 kg), Angelica Broncea (60 kg) şi Elena Pantelică (81 kg) au încheiat pe a doua treaptă a podiumului, în timp ce medaliile de bronz au fost câştigate de către Nicolae Mădălina (57 kg) şi Dumitru Andreea (66 kg)

Dora Mustăţea: „Meritam după mulţi ani să organizăm o competiţie!“

Dora Mustăţea a vorbit în cadrul unui interviu despre cât de bine a fost organizată Cupa României la Craiova, dar şi despre evoluţia sportivelor sale. Aceasta a ţinut să menţioneze că este foarte mulţumită de rezultate, dar şi de comportarea tuturor în ringul de box.

„Sunt foarte mulţumită de această competiţie. Am făcut tot posibilul să aducem o competiţie la Craiova. Meritam după mulţi ani să organizăm o competiţie destinată boxului. Am ales boxul feminin pentru că, în momentul de faţă, avem mai multe sportive consacrate la această categorie. Ne-am dorit ca publicul craiovean să poată vedea la treabă şi talentele din Craiova şi nu numai.

Am primit felicitări de la Federaţie. Au rămas foarte impresionaţi de sala noastră, de condiţiile de organizare. Au menţionat că niciunde nu s-a mai ţinut o asemenea competiţie. Ne-au propus ca pe viitor să aducem aici un turneu internaţional, European sau, de ce nu, Mondial. Rămâne la nivel de discuţie momentan şi sper ca pe viitor să avem parte de o surpriză plăcută. S-a progresat mult la nivel de juniori, cadeţi etc, dar tot întâmpinăm probleme la seniori. La tineret avem campioni şi vicecampioni europeni şi la boxul masculin, cât şi la feminin. La seniori avem ceva probleme, s-a schimbat generaţia şi sperăm ca următoarea să fie mai promiţătoare“, a declarat Dora Mustăţea.

„A contat mult că fetele au boxat în faţa prietenilor!“

„Legat de Cupa României, pot spune că rezultatele obţinute de fetele mele chiar mă mulţumesc. Pe de o parte mă aşteptam, pentru că ştiu că am muncit mult. Fetele mele au luat şapte medalii, două de aur, trei de argint şi două de bronz. Buşe (63 kg) şi Broncea (54 kg) au luat medaliile de aur şi nu pot spune că a fost extrem de simplu. Diferă competiţiile, stările de spirit, sunt multe la mijloc care contează. A contat mult, de această dată, că au boxat şi în faţa prietenilor, familiei. Emoţiile au crescut, iar presiunea a fost extrem de mare. Presiunea psihologică, precum şi cea a publicului pot afecta oarecum un meci, mai ales că ele au doar 16-17 ani.

Silvia Meltzer, fostă medaliată la CE şi vicecampioană balcanică, s-a clasat pe locul doi şi a luat argintul la 48 kg. Am avut rezultate şi la senioare. Elena Pantelică (81 kg) a luat, la rândul ei, argintul, la fel ca şi Angelica Broncea (60 kg, senioare). Bronz au câştigat Nicolae Mădălina (57 kg, senioare) şi Dumitru Andreea (66 kg, tineret)“, a completat Dora.

Familia şi prietenii le-au dat energie sportivelor

Faptul că această Cupă a României s-a desfăşurat la Craiova a contat extrem de mult pentru Alissa Buşe şi Carla Broncea, cele care s-au putut bucura şi de susţinerea apropiaţilor.

„A fost o competiţie bună, nici prea uşoară, dar nici prea complicată. Probabil şi faptul că am muncit mult şi că m-am pregătit intens m-a ajutat să câştig această medalie de aur. Practic boxul de aproape trei ani de zile. Prietenele şi familia m-au îndrumat spre acest sport şi am simţit şi eu că asta trebuie să fac. Urmează Campionatul Naţional de la Năvodari, în toamnă, unde sper să fac o figură frumoasă“, a declarat Alissa Buşe, sportivă medaliată cu aur la cat. 63 kg.

„Nu pot să spun că a fost foarte greu, pentru că ne-am antrenat destul de mult pentru această competiţie. A fost frumos că s-a ţinut şi aici la noi, la Craiova. Am avut foarte mare susţinere din partea familiei, a prietenilor. Per total pot spune că ne-am simţit bine. Am fost şi mult mai motivate să vedem că boxăm în faţa apropiaţilor. Aş vrea pe viitor să ajung şi la Balcaniadă. Anul acesta vor avea loc şi Mondialele, unde îmi doresc să participăm. Îi mulţumesc pentru tot antrenoarei noastre, Dora Mustăţea, care este şi un idol pentru mine“, a punctat Carla Broncea.

Eugenia Anghel a luat Cupa pentru a 8-a oară

Deja nu mai este o surpriză pentru nimeni faptul că Eugenia Anghel a câştigat încă o Cupă a României. Este al optulea trofeu pe care Eugenia îl cucereşte, unul special, pentru că a fost câştigat chiar acasă, în Craiova.

„Este a opta medalie la Cupa României pentru mine şi sunt tare bucuroasă. Pe lângă acestea, mai sunt şapte la Campionatul Naţional, ceea ce nu este deloc uşor de obţinut. Aş dori să mai rămân în ring până la 40 de ani, dacă mă ţine Dumnezeu sănătoasă şi îmi dă putere de muncă. La Olimpiadă nu mai am cum să ajung, dar sunt fericită pentru rezultatele obţinute de mine. A fost prima dată când am boxat acasă şi pot spune că mi-a fost uşor. În septembrie, la Campionatul Naţional, vreau să câştig un nou titlu, acesta fiind şi următorul meu obiectiv“, a explicat Eugenia Anghel.

„Nu a fost dificilă această competiţie, cel puţin nu am simţit-o eu ca fiind complicată. Ne-am pregătit şi mă bucur că s-a ţinut la noi. Am avut prietenii aproape, susţinătorii şi a contat extrem de mult. Nu m-am temut de adversară, dar emoţii au fost, trebuie să recunosc. Mă bucur pentru reuşita mea. Urmează CN şi sper să ajung şi la Mondiale“, a încheiat Adina Rotaru.

