Ionela şi Marius Cozmiuc vor ţine steagul tricolor la ceremonia de deschidere a JO

Canotorii Ionela şi Marius Cozmiuc, soţ şi soţie, vor fi purtătorii drapelului României la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, pe 26 iulie. Anunţul oficial a fost făcut joi de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.

Cei doi au adunat împreună 19 medalii la marile competiţii. Ionela are 8 medalii în carieră şi e triplă campioană mondială şi triplă campioană europeană. Ea a fost la două ediţii ale Jocurilor Olimpice: Rio 2016 şi Tokyo 2020. De partea cealaltă, Marius are 11 medalii în carieră, e dublu campion european şi campion mondial şi vicecampion olimpic la Tokyo 2020. A participat până acum la trei ediţii ale Jocurilor, la Londra 2012, Rio 2016, Tokyo 2020.

„Astăzi, membrii Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român au decis în unanimitate ca portdrapel la ediţia Paris 2024 să fie soţii Cozmiuc. Sunt şi eu foarte emoţionat, pentru că sunt doi sportivi de valoare, doi sportivi care nu au ştiut nimic de această nominalizare. Această nominalizare a venit oarecum firesc, performanţele lor se cunosc. Sunt campioni mondiali şi europeni şi sunt convins că amândoi vor fi medaliaţi la ediţia de la Paris. Felicitări, meritaţi din plin să fiţi portdrapel şi să reprezentaţi România la această ediţie”, a afirmat Covaliu în cadrul unui eveniment.

Elisabeta Lipă, încântată de decizie

Elisabeta Lipă, la rândul ei de două ori portdrapel al României, s-a arătat încântată că la această ediţie au fost desemnaţi soţii Cozmiuc.

„Am fost portdrapelul României de două ori, la Sydney şi la Atena. Este ceva extrem de frumos pentru un sportiv să dea ritmul, să fie ştrocul echipei. Mulţumesc Comitetul Executiv pentru că a dat onoarea de a fi portdrapelul României familiei Cozmiuc. Sunt doi sportivi de excepţie, de care suntem foarte mândri, care reprezintă România cu cinste şi onoare. Sunt doi sportivi foarte buni, doi sportivi reprezentativi ai lotului olimpic de canotaj, doi sportivi model şi cu siguranţă rezultatele lor la Jocurile Olimpice de la Paris vor fi foarte frumoase. Nimic nu este întâmplător, defilarea va fi pe apă, portdrapelul vine dintr-un sport de apă“, a afirmat Lipă.

Marius Cozmiuc: „Mi-am dorit să fiu portdrapelul României“

Ionela Cozmiuc a afirmat a rămas uimită de decizie şi că alături de soţul său formează o familie fericită şi împlinită.

„Într-adevăr a fost o surpriză foarte mare, dar foarte plăcută pentru noi. Suntem foarte mândri să fim desemnaţi portdrapelul României la această ediţie a Jocurilor Olimpice. Abia aşteptăm să mergem acolo şi să simţim acele emoţii. Suntem într-adevăr o familie fericită şi împlinită. Eu sunt la a treia ediţie de Jocuri Olimpice, Marius la a patra ediţie. Ce poate fi mai frumos decât să concurezi în familie şi să duci România cât mai sus?“, a afirmat sportiva.

Marius Cozmiuc s-a arătat fericit că a fost desemnat să ţină steagul tricolor, mai ales că el a reuşit calificarea la Paris după o perioadă în care a fost accidentat.

„Sincer să vă spun mi-am dorit să fiu portdrapelul României. Mă bucur că am reuşit la această ediţie. Nu m-aş fi gândit că voi reuşi, mai ales cu acea accidentare de anul trecut. Dar mă bucur că sunt aici şi o fac cu mare mândrie. Sper să duc steagul României cât mai sus. Nu m-am gândit niciodată că nu voi mai putea ajunge la Jocurile Olimpice, chiar dacă am trecut printr-o perioadă dificilă, m-am bucurat de fiecare zi, am vrut să fiu din ce în ce mai bine”, a declarat Marius Cozmiuc.

Citeşte şi: Trei românce, confirmate la Olimpiadă! Monica Niculescu va concura la dublu