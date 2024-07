Ariana Covaci, pe culmile succesului! E campioană la Festivalul European de Scrimă pentru Tineret

În perioada 28-30 iunie, la Budapesta, în Ungaria, a avut loc Festivalul European de Scrimă pentru Tineret, o competiţie vastă la care au luat parte tinerele talente din zona europeană. Printre participanţi s-a regăsit şi Ariana Covaci, o craioveană de doar 14 ani care deja a păşit pe culmile succesului!

Tânăra scrimeră de la Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trișcu”, unde mari campioni au fost formați de-a lungul timpului, a impresionat la competiţia din Ungaria, unde a câştigat tot ce se putea. Ea a devenit campioană la Festivalul European, a primit trofeul mult râvnit, o diplomă şi multe aplauze.

„Simțeam adrenalina risipindu-se în tot corpul…“

Ariana a vorbit pentru Pagina de Facebook a LPS Petrache Trişcu despre ceea ce a însemnat pentru ea această reuşită şi despre trăirile de la locul „faptei“.

„Am fost extrem de fericită și încântată, am simțit o explozie de emoții, atât o satisfacție profundă, cât și o mare mândrie. Inima mea era plină de bucurie și simțeam adrenalina risipindu-se în tot corpul… Atunci când am auzit că am câștigat, am simțit că toată munca mea a fost răsplătită. A fost un vis împlinit. Drumul spre medalia de aur nu a fost deloc ușor. Cu antrenamente intense, sacrificii și determinare, am reușit să-mi depășesc limitele.

Fiecare dimineață începea cu antrenamente riguroase, sub îndrumarea atentă a antrenorilor dedicați de la Liceul cu Program Sportiv din Craiova, domnul Pirvuleasa Ovidiu și domnul Puiu Stefan Andrei. Am avut momente grele, dar de fiecare dată când mă simțeam descurajată, îmi aminteam toate sfaturile și îndrumările pe care antrenorii mei mi le-au dat de-a lungul timpului. Au fost cei care m-au pregătit și m-au îndrumat în fiecare mișcare și strategie, iar victoria a fost și rezultatul muncii lor“, a spus campioana de la Festivalul European de Scrimă pentru Tineret.

