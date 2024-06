F1 / N-au fost loc de surprize în Spania! Max Verstappen, campion la Barcelona

Pilotul olandez Max Verstappen este de neoprit și în acest sezon de Formula 1, câștigând fără niciun fel de emoții Marele Premiu de la Barcelona. Plecat de pe locul 2 al grilei de start, campionul mondial a trecut la conducerea cursei în turul 3 și acolo a rămas până la final.

În clasamentul final, Max a fost urmat de Norris și de alt pilot britanic, Lewis Hamilton (Mercedes), care din sezonul viitor va pilota pentru Ferrari. Lewis se află la prima clasare pe podium din acest an, dar la a 198-a în întreaga carieră.

Imediat după start, liderul Lando Norris (McLaren) a fost depășit de George Russell (Mercedes) și Verstappen (Red Bull), după care olandezul a trecuit în frunte începând cu turul al treilea.

Pentru Verstappen a fost a şaptea victorie din acest sezon, în cele 10 curse care au avut loc în 2024. El e lider detașat în clasamentul piloților, cu 219 puncte. Este urmat de Norris cu 150 de puncte și monegascul Charles Leclerc (Ferrari) cu 148 de puncte.

Grija la pneuri i-a asigurat şi victoria!?

La festivitatea de premiere, Max Verstappen a recunoscut faptul că istoria cursei s-a scris în primele tururi, mai ales că a reușit să se distanțeze rapid de urmăritori. De asemenea, el a recunoscut că a avut multă grijă la pneuri.

„McLaren a fost o mașină foarte rapidă, piloții au fost mult mai rapizi ca noi. Am avut o strategie agresivă care a dat roade la final. Am fost puțin surprins de Rusell, am ieșit puțin pe iarbă, am pierdut puțin timp. Ceea ce a contat este că am avut grijă de pneuri. Pneurile se încălzesc foarte tare aici, din cauza virajelor rapide. Am avut puține probleme”, a spus Max Verstappen, potrivit site-ului oficial.

Citeşte şi: Scrimă / Echipa României de sabie a luat argintul la Europene