David Popovici, în extaz după medaliile de la CE: „Sunt chiar fericit, mulțumit de tot!“

David Popovici a avut o săptămână de vis, cu circa o lună înainte de Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Popovici a cucerit aseară medalia de aur în finala probei de 200 de metri liber de la Campionatele Europene de la Belgrad. Românul se întoarce de la această competiție cu două medalii de aur, declarându-se foarte fericit și mulțumit de ceea ce a realizat în această săptămână.

Pe lângă faptul că a înregistrat timpi excepționali la fiecare intrare în bazin, sportivul nostru a devenit abia al doilea om din istorie care își apără titlurile continentale în cele două probe.

„Am încercat să plec cât de tare pot, în același timp să mențin și un easy speed (o viteză mare), dar constantă. Apoi am încercat să accelerez pe al treilea 50, după care pe ultimul să încerc să-l bubui. Asta am vorbit fix înainte de cursă. E strategia noastră obișnuită. Încerc să-mi fac cursele, să mă bucur de concurs, de soare. Nu în fiecare zi am șansa să concurez alături de Djakovic, de Rapsys. De obicei, când am antrenament de 200 liber sau 100 liber, trebuie să mă antrenez singur. Și ajută mult să mă antrenez, în ghilimele, în condițiile astea de concurs.

Am fost mult mai pregătit pentru această competiție decât pentru cea de la Fukuoka. Acolo pur și simplu absența multor antrenamente s-a făcut simțită. Acum, prezența lor, prezența mea la antrenamente și implicarea s-au făcut simțite. Am obosit fix cât trebuia să obosesc. Mult, dar fără să simt că mor și mi se duce tot gazul”, a declarat David Popovici, citat de GSP.

„Trebuie să mă pregătesc pentru ce e mai complicat“

„Sunt chiar fericit, mulțumit de tot, că am trecut cu bine de ziua de joi, care a fost un antrenament foarte bun pentru orice scenariu care poate apărea la Jocurile Olimpice. Chiar dacă acolo nu o să am patru curse într-o zi, o să fie altfel de presiune, altfel de public, altă temperatură. Trebuie să mă pregătesc pentru ce e mai complicat. O să vorbesc cu domnul Adi și o să ne apucăm să ne antrenăm la orele la care vor fi cursele de la Jocurile Olimpice, calificările, semifinalele, finalele”, a adăugat David Popovici.

Citește și: Popovici fenomenalul! Românul și-a păstrat titlul la 200 m după o cursă senzațională