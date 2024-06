Box / SCMU Craiova se mândreşte: Eugenia Anghel a câştigat Centura de Aur

În perioada 11-17 iunie, la Tg. Mureş, a avut loc Turneul Internaţioanal „Centura de Aur“ la box, o competiţie extrem de importantă, cu tradiţie în boxul românesc, la care au luat parte mulţi sportivi valoroşi din 12 ţări. Printre participanţi s-a regăsit şi Eugenia Anghel, care a reprezentat cu brio clubul SCMU Craiova şi România, obţinând, la final, medalia de aur şi, implicit, Centura de Aur.

Eugenia, pregătită de Ion Dragomir, a boxat la categoria 48 kg şi câştigat toate meciurile pe care le-a disputat. Craioveanca s-a impus în marea finală împotriva unei pugiliste chiar din Tg. Mureş şi a adus în Bănie, astfel, prima centură de aur după o pauză de 45 de ani. Atunci, maestrul Marcel Sârba reuşea să obţină centura mult dorită.

Ion Dragomir: „Această centură este o realizare extraordinară“

Ion Dragomir , antrenorul emerit al sportivei craiovence, a vorbit la superlativ despre eleva sa. Acesta a menţionat că nume importante din boxul internaţional, precum şi din Federaţia Română de Box au felicitat-o pe Eugenia.

„Au participat nu mai puţin de 60 de pugilişti, dintre care 16 care vor fi prezenţi şi la Jocurile Olimpice. Franţa, Ţara Galilor, Irlanda, Italia, Ungaria, Egipt, Serbia sunt doar câteva din ţările care au avut reprezentanţi de top aici, la Tg. Mureş. Clubul SCMU Craiova a avut-o în competiţie pe Eugenia Anghel, cu adresă din partea FRBox. În 2022, „Jeni“ a mai obţinut locul trei la Centura de Aur, iar acum a reuşit să se impună şi să câştige aurul. De această dată a bătut tot, iar în finală a boxat cu o sportivă localnică. Cel mai important este că a adus în Craiova „Centura de Aur“, ceea ce este o realizare extraordinară.

Aveam încredere că Eugenia poate câştiga această competiţie, chiar şi cei din Federaţie s-au bazat pe ea. La ultimele ediţii de Campionat Balcanic a luat locul 1, a fost medaliată la turnee internaţionale prin Spania, Germania etc. Am făcut antrenamente, ne-am menţinut în categorie, iar Eugenia a fost aplaudată la scenă deschisă. Premierea s-a făcut chiar de către supervizor-ul competiţiei, polonezul Adam Kosiek, care i-a înmânat diploma, centura şi medalia elevei mele. Urmează Cupa României, aici, la Craiova. Spun sigur şi fără lipsă de modestie că vom câştiga Cupa pentru al 8-lea an consecutiv“, a declarat Ion Dragomir, pentru GdS.

