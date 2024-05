Surprize-surprize, Verstappen poate fi învins! Londo Norris, campion în premieră la Miami

După un început promițător de sezon (locul 3 în Australia și locul 2 în China), Norris s-a impus pentru prima oară într-un Grand Prix. Pilotul britanic de la McLaren-Mercedes a câştigat duminică Marele Premiu de la Miami, a şasea etapă a Campionatului mondial, care a avut loc pe Miami International Autodrome (5,412 km).

Plecat din linia a 3-a, poziţia a 5-a, Norris i-a devansat pe Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial en-titre, plecat din pole-position, şi pe monegascul Charles Leclerc (Ferrari).

Norris (24 ani), considerat unul dintre piloţii cei mai talentaţi a noii generaţii, a obţinut primul său succes în Formula 1, aducând prima victorie pentru McLaren-Mercedes după o pauză de trei ani.

Verstappen, fair-play!

La finalul cursei, pilotul britanic al echipei McLaren a fost felicitat de campionul mondial Max Verstappen (Red Bull). Acesta a dat dovadă de fair-play după a șasea etapă din acest an și l-a aplaudat pe pilotul de 24 de ani.

„Câștigi, pierzi. Cu toții suntem obișnuiți cu asta în curse, nu? Astăzi a fost un pic cam complicat. Cred că deja pe ‘medii’ nu a fost prea bine, ne-am îndepărtat, dar nu așa cum ar trebui să fie. Apoi, odată ce am făcut o oprire la boxe, am auzit ce făcea McLaren pe tur și am spus: ‘Ei bine, este destul de rapid’. Au avut din ce în ce mai mult ritm, în special Lando, care zbura. A fost incredibil de greu pentru noi în acea perioadă. Dacă o zi proastă înseamnă locul 2, trebuie să accept. Sunt foarte fericit pentru Lando, a trecut mult timp și nu va fi ultimul lui succes, așa că cu siguranță îl merită“, a punctat Verstappen.

Top 10 – Miami:

1. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) 1 h 30:49.876

2. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) +7.612

3. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) +9.920

4. Sergio Pérez (Mexic/Red Bull) +14.650

5. Carlos Sainz Jr (Spania/Ferrari) +16.407 *

6. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) +16.585

7. Yuki Tsunoda (Japonia/Racing Bulls-Red Bull) +26.185

8. George Russell (Marea Britanie/Mercedes) +34.789

9. Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Mercedes) +37.107

10.Esteban Ocon (Franţa/Alpine-Renault) +39.746

Citește și: F1 / Verstappen, pole position și la Miami! Olandezul, marele favorit al cursei