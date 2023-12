Înotătorul David Popovici a declarat, marţi seara, după locul al şaptelea obţinut în finala probei masculine de ştafetă 4×50 m liber de la Campionatele Europene în bazin scurt de la Otopeni, că el şi colegii săi vor încerca să îşi ia revanşa în probele individuale.

„Chiar dacă am obţinut locul 7, am avut nişte competitori foarte buni. Momentan mai buni decât noi la proba asta foarte scurtă. Încercăm să ne luăm revanşa în probele individuale. Dar finalişti europeni sună foarte bine. În plus ne-am îmbunătăţit şi timpul, deci misiunea a fost îndeplinită. Mie nu mi s-a părut o cursă dificilă. A fost scurtă, rapidă… s-a desfăşurat foarte repede, iar noi ne-a simţit bine împreună ca echipă. Mă bucur că fiecare dintre noi a înotat mai bine decât de dimineaţă şi timpul final e mai bun. Aşa că e tot ce ne puteam dori“, a spus David Popovici, citat de Agerpres.

România, în componenţa David Popovici, George-Alexandru Stoica-Constantin, Mihai Gergely, Patrick Dinu, s-a clasat pe locul al şaptelea în finala probei masculine de ştafetă 4×50 m liber, marţi seara, la Campionatele Europene de înot în bazin scurt (25 metri) de la Otopeni.

România a fost cronometrată cu timpul de 1 min 25 sec 93/100, cel mai rapid dintre tricolori fiind David Popovici, 21 sec 30/100.

