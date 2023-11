Lupte / Final de an impresionant pentru CSU Craiova! Medalii frumoase şi distincţii la CN de seniori

În weekend-ul tocmai încheiat, la Reşiţa a avut loc Campionatul Naţional de lupte seniori, ultima competiţie extrem de importantă a anului. Prezent la competiţie, clubul CSU Craiova a impresionat în adevăratul sens al cuvântului şi a obţinut medalii care mai de care mai strălucitoare, precum şi distincţii importante. De asemenea, Alexandra Anghel şi Răzvan Kovacs au demonstrat încă o dată că sunt cei mai valoroşi luptători din ţară şi că ar putea reprezenta cu brio România la Jocurile Olimpice.

Alexandra Anghel (cat. 72 kg.) şi Răzvan Kovacs (cat. 61 kg.) au obținut al optulea, respectiv al cincilea titlu de campioni naţionali. De asemenea, alţi trei craioveni au câştigat medalii: Ionuț Răduică (argint, cat. 79 kg.), Cristian Surugiu (bronz, cat. 65 kg.) şi Gheorghe Constantin (bronz, cat. 70 kg.).

De menţionat şi faptul că antrenorul sportivilor de la CSU Craiova, Aurel Cimpoeru, a primit titlul de antrenor emerit, în timp ce Răzvan Kovacs a primit titlul de maestru al sportului. De asemenea, David Boicea și Florin Mihalcea au primit două Cupe de Supercampioni la U17.

Aurel Cimpoeru: „Ne bucurăm că toată lumea a reuşit să performeze“

Contactat de GdS, unul dintre antrenorii sportivilor de la CSU Craiova, Aurel Cimpoeru, consideră că a fost o reuşită competiţia de la Reşiţa şi se simte mândru de rezultatele obţinute de elevii săi.

„Competiţia a fost foarte reuşită, pentru că toţi sportivii pe care i-am deplasat la concurs au urcat pe podium. Rezultatele sunt notabile şi ne bucurăm că toată lumea a reuşit să performeze. Pentru început, Mihalcea şi Boicea au primit Cupa de Supercampioni, pentru că au participat şi la Cupa României şi la CN în aceeaşi categorie de greutate. Este un alt rezultat care ne mândreşte, pentru că nu ştiu câţi alţi sportivi se pot regăsi în situaţia lor.

Alexandra Anghel nu a avut probleme deloc, totul a decurs excelent şi a triumfat pentru a opta oară la CN de seniori. Kovacs a participat la cat. 61 kg, unde a avut un meci disputat, cu multe emoţii. A întâlnit un sportiv care în 2016 a fost la JO, care a câştigat câteva medalii la Europene. În cele din urmă, Răzvan l-a depăşit la superioritate, 9-0. Am fost plăcut surprins de modul în care s-a impus. Mă aşteptam să se prezinte bine, aveam încredere, dar şi emoţii în acelaşi timp. Celelalte rezultate m-au bucurat la fel de mult. Şi această bucurie este pentru ei, pentru că medaliile lor sunt valoroase. Au fost meciuri disputate şi elevii noştri au câştigat cu mari eforturi. Mă bucur pentru ei că au reuşit să ajungă pe podium“, a declarat Aurel Cimpoeru, pentru GdS.

Un an foarte bun, gânduri către Olimpiada de la Paris

Anul 2023 se încheie în „lumea“ luptelor odată cu acest Campionat Naţional de seniori. S-a tras linia şi peste rezultatele obţinute de către CSU Craiova, care a impresionat, încă o dată, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Acum, craiovenii se pregătesc de un an olimpic, unul în care se speră şi în care se va încerca din toate puterile calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris.

„Aceasta a fost ultima competiţie majoră din 2023, practic putem trage linia acum. Sunt mulţumit spre foarte mulţumit de ceea ce am relizat în acest an. În competiţiile majore, Europene, Francofone am reuşit să performăm. Mi-aş fi dorit, totuşi, să facem o figură frumoasă şi la Mondiale. Nu a fost să fie anul acesta, dar sperăm să mergem la JO şi să venim de acolo cu medalie. Acesta este un vis cu mari şanse de realizare din partea celor doi sportivi titraţi ai noştri, Alexandra şi Răzvan. Amândoi au şanse de calificare la Olimpiadă.

Anul viitor, în Azerbaidjan, în luna aprilie, va avea loc primul turneu de calificare la JO. Se califică primele două locuri, iar în mai mai este Turneul Mondial, în caz că nu reuşim în Azerbaidjan. Eu cred şi sper că ambii sportivi vor reuşi să obţină biletul pentru Paris încă de la primul turneu. Nu este puţin pentru Craiova, întrun singur sport, de la un singur club, să avem doi sportivi cu şanse reale la Jocurile Olimpice. Este o performanţă că avem sportivi care se bat la nivel mondial pentru medalii şi pentru a ne reprezenta“, a adăugat antrenorul emerit al clubului CSU Craiova.

