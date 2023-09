Judo / CSU Craiova şi LPS au excelat la Black Sea 2023. Lorena Manda, campioană Balcanică!

La finele săptămânii trecute s-a desfăşurat Campionatul Balcanic de judo, în aceeaşi perioadă cu concursul Black Sea 2023 de la Constanţa, iar sportivii de la CSU Craiova şi LPS Petrache Trişcu au impresionat. Profesorul Mihai Voinea a fost prezent cu 12 copii la mare, iar opt dintre ei au performat şi au luat medalii pentru CSU Craiova, în timp ce doi sportivi au concurat pentru LPS Petrache Trişcu şi au fost premiaţi. În total au fost obţinute 10 medalii (2 aur, 1 argint, 5 bronz). De partea cealaltă, la Balcaniadă au participat două sportive, dar cadeta Lorena Manda este singura sportivă din România care a obținut locul I şi implicit medalia de aur.

La Black Sea 2023, pentru CSU Craiova au performat Maria Francu (argint, 48 kg U18), Alexia Uşurelu (aur, 70 kg U18), Elena Grigore (aur, 52 kg U18), Angelica Prejbeanu (bronz, +70 kg), Valentina Grigore (bronz, -63 kg), Darius Florescu (bronz, 60 kg U18), Mihaela Tudor (bronz, 40 kg U18), Ana Dică (bronz, 48 kg U18).

De partea cealaltă, de la LPS Petrache Trişcu, la cat. 40 kg, Bianca Bîrsan a obţinut medalia de argint, în timp ce Alexandru Constantin s-a clasat pe locul al doilea şi a luat implicit argintul la cat. 46 kg.

Mihai Voinea: „Mă aşteptam la un asemenea rezultat“

Contactat de GdS, antrenorul sportivilor, Mihai Voinea, a vorbit despre marea reuşită a Lorenei Manda. Acesta a mărturisit că se aştepta ca sportiva sa să obţină un rezultat bun. Totodată, acesta a punctat şi faptul că este mulţumit de rezultatele obţinute la Black Sea 2023.

„Şi anul trecut, pe această categorie a Lorenei Manda (48 kg), am obţinut locul I la seniori, la Balcaniadă, cu Dorina Prejbeanu. Acum a venit din spate Lorena, pentru că Prejbeanu este în recuperare şi nu a putut participa. Mă aşteptam la un asemenea rezultat, pentru că ea a participat la toate competiţiile, la Europene, la Mondiale şi a mai şi câştigat câte un meci de fiecare dată. S-a prezentat bine şi la Festivalul Olimpic al Tineretului European, la o Cupă Europeană din Polonia, la Bielsko-biala. Ideea este că e ultimul an de cadeţi, iar din 2024 trebuie să vină puternic din spate, să se dezvolte. La concursurile la care a participat, mai exact la FOTE, a bătut o sportivă din Olanda, care este medaliată cu bronz. Comportarea ei pe teren a fost bună, nu a pierdut din prima, lejer, practic a cedat la limită.

„Mă bucur că se vede progres“

De partea cealaltă, la mare a avut loc competiţia de cadeţi U18, unde s-au obţinut medalii frumoase. Sunt mulţumit de comportarea sportivilor. O să-i duc peste două săptămâni la un turneu la Sibiu. Acolo voi participa cu 20 de sportivi, deci aşteptările sunt şi mai mari. La Black Sea nu mi-am propus un număr de medalii, pentru că nu ştiam exact câţi participă. Nu a fost cel mai puternic turneu, deşi au concurat sportivi din Ucraina, Moldova. Unele categorii au fost ceva mai descoperite, deci mă aşteptam oarecum la medalii. Mă bucur că se vede progres la fiecare sportiv în parte. Noi am făcut antrenamente toată vara, nu am avut vacanţă. Am încercat pe toate fronturile să lucrăm: în plan fizic, tehnic, psihic, pentru a le da mai mult curaj“, a declarat Mihai Voinea.

Citeşte şi: Irina Bara şi Cristina Dinu merg la „braţ“ în optimile turneului de la Viena