Box | Ion Joiţa se mândreşte cu Mario Boboc după Campionatul Naţional (VIDEO)

Târgu Mureş a găzduit recent Campionatul Naţional U22 de Seniori, iar SCMU Craiova s-a prezentat la start cu Mario Boboc. Elevul lui Ion Joiţa are 19 ani şi a participat cu succes la categoria 86 de kg, unde a obţinut locul 2. Dacă sportivul se află deja într-o minivacanţă, antrenorul său, Ion Joiţa, s-a declarat mulţumit cu rezultatul obţinut, cu toate că în opinia sa se putea obţine şi aurul. VEZI VIDEO!

„Am participat săptămâna trecută cu sportivul Mario Boboc la Campionatul Naţional U22 de Seniori, care s-a desfăşurat la Târgu Mureş, şi ne-am întors cu medalia de argint. Tot cu el am mai participat recent şi la Cupa României, unde a obţinut locul 1. La Târgu Mureş, în finală, a boxat bine şi din punctul nostru de vedere nu a fost corect rezultatul.

În primul meci a luptat cu un sportiv de la Târgu Mureş. Îl mai învinsese înainte de limită şi în trecut, iar acum povestea s-a repetat. Apoi a boxat cu un sportiv de la Fălticeni, un băiat foarte bun, dar a câştigat la puncte, fără probleme. În finală a boxat cu un sportiv de la Minerul Motru, iar în opinia mea şi a multora, trebuia să câştigăm locul 1.

E foarte bun şi locul 2, pentru că nu ia oricine o medalie de argint la un Campionat Naţional. Sunt mulţumit de băiat, a boxat foarte bine. Boboc are o mică pauză acum, pentru că are de susţinut şi un examen, dă la Jandarmerie. Apoi reluăm munca în forţă, pentru că anul viitor sper să prindă lotul naţional. Este un sportiv muncitor, dur, curajos, deci are tot ce-i trebuie ca să reuşească. Sper să ajungă un sportiv mare al Craiovei“, a declarat Ion Joiţa, pentru GdS Sport.

Programul este foarte aglomerat

Ion Joiţa s-a aflat în această dimineaţă la un antrenament în aer liber cu câţiva juniori. Printre aceştia s-a aflat şi Emanuela Smarandache (15 ani), sportivă care a cunoscut deja gustul succesului şi care promite noi victorii importante.

„Suntem în Parcul Tineretului, profităm de vremea bună. Sunt cu o sportivă care a obţinut o medalie de bronz la europene (la 70 de kg junioare – n.r.), iar acum, pe 5 septembrie, plecăm la Năvodari, la Campionatul Naţional. Urmează Campionatul Balcani la Botoşani şi după Campionatul Mondial. Sper să avem succes, să obţinem rezultate bune. Partea a doua a anului este foarte aglomerată pentru noi şi trebuie să tragem tare acum, să ne prezentăm în cea mai bună formă cu toţi sportivii pe care-i avem“, a punctat Ion Joiţa.

