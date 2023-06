Adrian Cosman: „În situaţia actuală aruncam cu nişte bani. Pentru ce? Pentru locurile 8-9?“

Directorul SCMU Craiova, Adrian Cosman, a vorbit în exclusivitate pentru GdS despre decizia luată de club în legătura cu echipa feminină de volei.

Acesta a punctat faptul că în viitorul apropiat Craiova va ajunge să aibă o echipă puternică de volei feminin, după ce se va investi în copii şi juniori. De asemenea, Adrian Cosman a punctat şi faptul că, la ora actuală, clubul din Bănie nu avea nicio şansă la performanţă, având în vedere bugetele şi transferurile realizate în ultimul timp de echipele din România.

„În fiecare an am făcut un buget pentru Liga Naţională şi nu am avut rezultate deloc. A contat mult şi partea financiară, iar cheltuielile au fost destul de mari. Mai bine acei bani îi bagi în copii şi juniori timp de o anumită perioadă. Apoi, în momentul în care creşti şi ai o generaţie bună, aşa cum e posibil să avem în viitorul apropiat, ne putem reînscrie în campionat şi să zicem că vrem din ce în ce mai sus. În situaţia actuală, aruncam cu nişte bani. Pentru ce? Pentru locurile 8, 9 sau 10? Mai bine creştem copii, ne facem o generaţie super-valoroasă şi, când va fi cazul, ne înscriem în campionat şi pornim din liga secundă.

„Nu avem cum să concurăm cu echipele de top“

Dacă la volei masculin mergi în Europa, câştigi Cupa României, iei medalii, la baschet participi două sezoane consecutive în Cupele Europene, iar cu echipa de handbal facem tot posibilul să reintrăm în top, la volei feminin, în momentul acesta, nu aveam cum să progresăm. Punctez aici şi faptul că nu ne putem compara cu alte echipe din Divizia A1 şi nu avem cum să concurăm cu ele. Spre exemplu, Târgovişte a luat jucătoare de 180.000 de euro, deci despre ce vorbim? Lucian Zlotea va rămâne în club, la secţia de volei. Zilele acestea vom finaliza ultimele detalii legate de colaborare şi ne punem pe treabă, pentru că trebuie să ne mişcăm“, a declarat Adrian Cosman, pentru GdS.

