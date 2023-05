Elisabeta Lipă: „Am trăit cele mai frumoase momente la aceste Europene“

România a încheiat Campionatele Europene de la Bled (Slovenia) cu cinci medalii de aur şi una de argint, o reuşită deosebită pentru canotajul românesc.

Medaliile de aur au fost obţinute în la patru rame feminin (Mădălina Bereş, Maria Tivodariu, Magdalena Rusu şi Amalia Bereş), schif simplu categorie uşoară (Ionela Cozmiuc), dublu rame feminin (Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel), dublu vâsle feminin (Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş) şi 8+1 feminin (Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Adriana Adam, Maria Tivodariu, Mădălina Bereş, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria-Ştefania Petreanu), în timp ce argintul a fost câştigat la 8+1 masculin (Mihăiţă Ţigănescu, Ciprian Tudosă, Florin Arteni, Mugurel Vasile Semciuc, Marius Cozmiuc, Sergiu Bejan, Ştefan Berariu, Florin Lehaci, Adrian Munteanu).

„Sunt răguşită, dar fericită!“

Preşedintele Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a declarat, luni, la întoarcerea în ţară a delegaţiei României, că este fericită pentru cele 6 medalii (cinci de aur şi una de argint) şi că în timpul competiţiei a trecut de mai multe ori de la agonie la extaz.

„Sunt răguşită, dar fericită. Când nu voi fi răguşită, atunci să intraţi în panică. Am trăit cele mai frumoase momente la aceste Campionate Europene, am trecut de la agonie la extaz. Avem o echipă valoroasă, o echipă splendidă, o echipă disciplinată care ştie ce doreşte şi care vâsleşte în acelaşi sens. Le mulţumesc tuturor, atât celor medaliaţi, cât şi celor care nu au urcat pe podium. Pentru că la aceste Europene bătălia a fost atât de mare încât acum erai în finala mare, iar la următoarea lovitură treceai în finala a doua. Dar nu locul e important, pentru mine e important că ne-am bătut cu cei mai buni. Acum avem liniştea necesară să ne pregătim pentru Mondialele din toamnă. Acolo, aceşti sportivi pot primi biletele pentru Jocurile Olimpice de la Paris.

Sunt mândră de aceşti sportivi pentru că marea majoritate dintre ei au dublat (n.r. – au participat la două probe), au tras câte patru curse în două zile, ceea ce nu e nici simplu şi nici uşor. Cred că nimeni n-ar putea să facă acest lucru. Aşa că acum ştiu că îşi doresc o mică vacanţă, pentru că stresul a fost foarte mare, muncă nu mai spun“, a declarat Elisabeta Lipă, citată de Agerpres.

Fetele „de aur“, încântate de triumf

Româncele Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş, campioanele olimpice en titre, au câştigat medaliile de aur în proba de dublu vâsle feminin de la Europene. Bodnar a declarat la venirea în ţară că este un sentiment minunat să fii neînvins din 2019 şi că îşi doreşte să menţină şirul victoriilor în proba de dublu vâsle cât mai mult timp.

„Este minunat să fii neînvins de atât timp (n.r. – din 2019). Ne dorim foarte, foarte mult să menţinem şirul victoriilor. Suntem foarte puternice, noi vom munci în continuare şi cu siguranţă vom reuşi acest lucru. Bineînţeles că există motivaţie şi pentru a doua medalie de aur la Jocurile Olimpice şi, de ce nu, chiar două de aur la Paris. În plus, ne mai gândim la ceva, pentru că a rămas nebătut un record mondial”, a spus Bodnar.

„Trebuia puţin suspans“

Colega sa din barca de dublu vâsle, Simona Radiş, a afirmat că aurul de la CE de la Bled a fost unul foarte muncit.

„Cursa noastră a fost una cu surprize şi emoţii pentru toată lumea care a privit-o. Însă trebuia puţin suspans ca să vedeţi cum se trăieşte acolo. Lăsând gluma la o parte, cursa a fost una foarte bună pentru noi. Practic am fost la 3 secunde de recordul mondial. Avem potenţial mare şi se va vedea acest lucru la Campionatele Mondiale. Deşi am câştigat la distanţă mică acum, această medalie a fost cea mai trudită şi muncită. S-a văzut în cursă că acesta a fost cel mai greu rezultat de obţinut. A fost o bătaie acerbă şi am câştigat pe final. Acum ne dorim să recucerim titlul olimpic. Vrem să ne demonstrăm nouă şi celorlalţi că locul nostru este în vârf“, a punctat şi Simona Radiş.

Citeşte şi: Ana Bogdan a pierdut la mare luptă duelul cu Osorio! Românca se desparte de Roland Garros