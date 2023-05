Box / SCMU Craiova, medaliată de şapte ori la Cupa României

Săptămâna precedentă, la Ploieşti, s-a desfăşurat Cupa României de juniori, cadeţi, tineret şi seniori la box. Clubul SCMU Craiova a fost prezent la competiţie cu nouă sportive, iar şapte dintre ele au excelat şi s-au întors acasă cu o medalie, care mai de care mai strălucitoare.

Cele nouă sportive ale clubului din Bănie au fost susţinute la competiţie de cei trei antrenori, Ion Joiţa, Ion Dragomir şi Dora Mustăţea. Ion Joiţa le-a avut în subordine pe Riana Dinu (cat. 50 kg) şi Emanuela Smarandache (cat. 70 kg). Ultima dintre cele două pugiliste a reuşit să şi obţină o medalie, chiar cea mai importantă, de aur. Menţionăm că, imediat după triumful Emanuelei de la Cupa României, antrenorul lotului naţional a cooptat-o pentru Campionatele Europenele din luna iulie.

De partea cealaltă, Ion Dragomir şi Dora Mustăţea au avut în competiţie şapte sportive, iar numărul de medalii obţinute s-a ridicat la şase. Cadeta Ana Maria Rotaru (cat. 70 kg) a obţinut bronzul, după ce a cedat în compania unei sportive de la Vâlcea, care a şi ocupat locul 1. La junioare, Silvia Melzer (Liceul de Industrie Alimentară – Craiova) a câştigat aurul la cat. 46 kg, după trei meciuri excelente realizate şi a rămas în lotul naţional pentru Campionatul European. De asemenea, Carla Broncea (cat. 57 kg, Liceul Charles Laugier) a pierdut în finală în faţa unei sportive de la Dinamo, dar s-a ales cu medalia de argint. A treia junioară este Alisa Buşe (cat. 66 kg, Liceul de Industrie Alimentară – Craiova), care a cedat în faţa unei jucătoare mai titrate de la Cluj.

La senioare, Eugenia Anghel (cat. 48 kg) a câştigat Cupa României pentru al 7-lea an consecutiv. La cat. 54 kg, Ştefania Nicolae a luat argint după ce a cedat la mare luptă duelul cu o sportivă de la Tg. Jiu. Medalia de bronz la senioare a fost obţinută de către Angelica Broncea (cat. 63 kg)

Joiţa: „Mă aşteptam la aurul obţinut de Emanuela“

Ion Joiţa a recunoscut că se aştepta la medalia de aur obţinută de Smarandache, având în vedere prestaţiile sale foarte bune de la competiţiile precedente.

„Am participat la Cupa României cu două sportive, Riana Dinu (cat. 50 kg) şi Emanuela Smarandache (cat. 70 kg). Dinu a pierdut în primul meci, a căzut cu o sportivă mai valoroasă de la Botoşani şi asta este, nu mai avem ce face acum. Emanuela, în schimb, a boxat în primul meci cu o sportivă tot din Botoşani, dar pe care a bătut-o înainte de limită, în prima repriză, prin abandon. În al doilea meci a boxat cu o pugilistă din Slatina şi a învins-o tot prin abandon, în repriza a doua. A urmat finala, unde a luptat cu o sportivă de la Piteşti. A câştigat meciul la puncte, 5-0.

Mă aşteptam la aurul obţinut de Emanuela. Anul trecut, fiind cadetă, a câştigat toate meciurile înainte de limită, şi la Cupă şi la Campionat. La finalul partidei, antrenorul lotului naţional a venit şi ne-a anunţat că o va convoca la lot pe Emanuela Zmarandache, să participe la Europenele din iulie. Sâmbătă, lotul va pleca în cantonament în Ungaria şi aşteptăm să vedem ce va face la Europene“, a spus Ion Joiţa, pentru GdS.

Dragomir: „Este un rezultat bun pentru boxul craiovean“

Cuvinte de laudă la adresa sportivilor săi a avut şi Ion Dragomir. Acesta s-a bucurat de rezultatele obţinute şi consideră că fiecare sportivă are ceva de învăţat după aceste meciuri.

„Eu şi cu Dora am avut şapte sportive prezente la această ediţie a Cupei României. Cu aceste fete tot participăm de patru-cinci ani la competiţii şi de fiecare dată ne demonstrează că au valoare. Ne-am întors cu şase medalii. Am participat cu o cadetă, trei junioare şi trei senioare. Ana Maria Rotaru (cat. 70 kg) a obţinut bronzul, Silvia Melzer a câştigat aurul la cat 46 kg în timp ce Carla Broncea (cat. 57 kg) a pierdut în finală şi a luat medalia de argint. A treia junioară este Alisa Buşe (cat. 66 kg), dar nu a reuşit să câştige vreo medalie

La senioare, Eugenia Anghel (cat. 48 kg) a câştigat Cupa României pentru al 7-lea an consecutiv. La cat. 54 kg, Ştefania Nicolae a luat argintul, iar medalia de bronz a fost obţinută de către Angelica Broncea (cat. 63 kg). Este un rezultat bun pentru boxul craiovean, pentru sportul nostru. Per total, secţia de box are şapte medalii, dintre care trei de aur, două de argint şi două de bronz. Suntem mulţumiţi, iar acum ne pregătim pentru următoarele lupte. Planurile pot fi date peste cap la fiecare competiţie. Noi mergem de fiecare dată pregătiţi şi suntem optimişti, dar toţi participanţii vin cu gândul de a lua medalie. Ne bucurăm de ceea ce am obţinut la această Cupă, dar categoric e loc de mai bine. Fetele au de învăţat ceva după această competiţie, asta e cert, şi contează mult pentru viitorul lor pe plan sportiv“, a punctat şi Ion Dragomir.

