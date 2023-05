Alexander, „leul“ de pe pista de atletism

Dacă vrei să fii special, fii tu însuți și luptă pentru visul tău! Sunt cuvinte care i se potrivesc perfect lui Alexander Cătălin Iordache, un puști de 16 ani, care, deși este îndrăgostit de fotbal, a ales atletismul. Este junior 2, legitimat la CSM Craiova / LPS Petrache Trișcu și este vicecampion național la proba de 400 metri. Potențialul său este uriaș și o spune o antrenoare cu experiență: Petra Iacob.

„Sper să fie pe urmele mele sau mai bun decât mine dacă se poate, pentru că elevul trebuie să-și depășească profesorul! Trebuie să ajungă la o Olimpiadă, să ia o medalie la Europene, să participe la mondiale și să fie cât mai sus“, a subliniat antrenoarea.

„Dă ultima picătură de energie pe pistă“

Petra Iacob este mândră că a făcut din Alexander un adevărat „leu“ pe pistă.

„Pe Alex îl am pe stadion de la 6 ani. A crescut cu mine. Este un năzdrăvat și așa a fost de mic, dar mă bucur că am reușit să-i insuflu pasiunea pentru atltetism, pentru că este un sport foarte greu. Chiar dacă este baza tuturor sporturilor. Am reușit să-i transmit microbul, iar el este foarte ambițios. Are perseverența necesară de a ajunge campion de mic. M-a impresionat la el tot timpul că în competiție a reușit să dea mai mult. Dă ultima picătură de energie pe pistă. Se mobilizează și se epuizează. De aceea, de cele mai multe ori, după o cursă îi este rău, varsă, iar eu mor și înviu pe lângă el. Am o colaborare bună cu domnul Cătălin Geapana, iar asta mă ajută enorm. Alex, crescând și fiindu-i mai rău după cursă îl iau tot timpul pe Geapana și îi spun să stea lângă el ca să nu mor eu. Alex este la o vârstă delicată. De asta colaborarea mea cu domnul Geapana dă roade și din acest punct de vedere. El este mâna de fier și atunci îl echilibrăm“, a explicat Petra Iacob, care nu l-a scăpat nicio clipă din ochi pe micul campion.

Medaliile vin, pretențiile cresc

Așa cum scriam la început, Alexander Cătălin Iordache a devenit în martie vicecampion la național la 400 metri, probă care se pare că i se de potrivește cel mai bine.

„Ar fi foarte bun și pe 400 metri garduri. Mă gândesc și poate că la seniorat îl mut la 400 metri garduri. Dar 200 și 400 i se potrivesc foarte bine, numai că este foarte mult de muncă“, a punctat Petra Iacob, explicând că medaliile obținute până acum i-au hrănit orgoliul, dar că ea vrea mai mult:

„Medalii a luat de când era mic, la ștefată. Pot să spun că în fiecare an a avut o medalie. Acum a ajuns la vârsta la care avem alte pretenții. Anul trecut a prins lotul național pentru Olimpiada Tineretului, FOTE, care este cea mai importantă competiție pentru juniori. A avut ghinionul să se accidenteze și am pierdut competiția. Anul acesta pot să spun că are un noroc porcesc, pentru că se repetă competiția la anul lui de vârstă, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată, și pretențiile sunt la fel de mari. Acum aștept să-și arate din nou valoarea, să prindă lotul și să meargă la competiție. Eu sunt convinsă că poate“, a mai spus Petra Iacob.

Între timp și-a încheiat antrenamentul și Alexander Cătălin Iordache și după ce s-a echipat l-am putut chestiona în voie.

„Vreau să ajung cât mai sus“

Alexander ne-a spus de ce a ales atletismul în detrimentul fotbalului, deși este un suporter înfocat al Universității Craiova și al lui Andrei Ivan.

„Practic atletism de mic și asta pentru că eram foarte activ. Întotdeauna îmi plăcea să alerg, să mă joc, să fac tot felul de activități. Mama, când a văzut cât sunt de energic, s-a gândit să mă înscrie la atletism. A fost cu mine la doama Petra și așa am început sportul de performanță la 6 ani. Îi datorez foarte multe doamnei Petra. Momentan nu am dovedit foarte multe, dar vreau să ajung cât mai sus, să-mi demonstrez valoarea și astfel să o fac mândră de mine“, a spus Alexander.

„Pur și simplu mi-a plăcut mult mai mult să alerg. Am simțit că asta e pasiunea mea și este ceea ce mă reprezintă. La asta sunt cel mai bun, chiar dacă îmi placea mult și fotbalul. Merg la meciurile de fotbal, îmi place să susțin echipa din Peluza Nord. De fiecare dată când am ocazia sunt acolo. Andrei Ivan este idolul meu. Am luat contact cu el când eram mai mic. Am făcut și poze, am luat și tricoul lui. Sunt fanul lui numărul 1“, a mai spus atletul nostru care urcă pe podium de fiecare dată îmbrăcat în tricoul alb-albastru al Științei.

Îl doare că ratat locul 1 la Campionatele Naționale

Alexander Cătălin Iordache nu a fost prea încântat de medalia de argint pe care a cucerit-o la Naționale, asta și pentru că a concurat răcit, fapt dezvăluit de antrenoarea Petra.

„Asta a fost, nu caut scuze. S-a întâmplat să am o zi mai proastă. Știu că locul 2 nu reprezintă adevărata mea valoare și o să dovedesc asta, fie pe plan național, fie internațional. Undeva unde o să conteze, asta e sigur. Consider că proba de 400 este cea mai potrivită pentru mine din orice punct de vedere. Îmi place mult. Proba de 200 la fel, îmi place, doar că proba mea principală este 400 metri“, ne-a explicat elevul Liceului cu Program Sportiv Petrache Tricu.

Întrebat dacă se poate trăi bine din atletism, Alexander Cătălin Iordache a fost pus în dificultate: „Nu știu dacă pot să vă răspund concret. Din auzite, nu se poate trăi foarte bine. Dacă reușești să ai niște rezultate foarte bune la nivel mondial, european cred că da. La nivel național, nu! Nu cred că poți să trăiești foarte bine. E cam greu cu banii la acest sport. Nu prea sunt fonduri și ești susținut de antrenor și părinți la această vârstă și în general la juniorat“.

Și-a fixat marile obiective

Dacă în prezent se hrănește cu gloria de pe pistă, aprecierile cunoscuților și cu atenția fetelor, pentru viitor Alexander și-a trasat obiective îndrăznețe și firești.

„Peste 10 ani mă văd tot pe pistă, alergând. Vreau să fac Facultatea de Educație Fizică și Sport între timp și să devin profesor după ce îmi închei cariera. Dar până atunci, primul meu obiectiv ar fi să mă calific la Europene, apoi să participa la o Olimpiadă. Este ceva greu de realizat, dar sunt convins că dacă o să muncesc mult o să ating acest țel. Și acum mucesc mult! Am și școală și vrea să spun că este destul de greu să mai ai și alte activități specifice vârstei. Momentan mă concentrez pe școală și pe atletism, dar stau bine și cu fetele. Nu-mi trece prin cap să mă las de sport. E pasiunea mea și vreau să fac o carieră din asta. Vreau să ajung cât mai sus, să fiu foarte cunoscut“, a încheiat Alexander Cătălin Iordache.

Citeşte şi: „U“ Craiova – FCSB 1-2, în imagini. Vezi galeria foto!