Alexandra Anghel este sportivul cu care România se mândreşte de fiecare dată. Ultima ispravă a venit la Zagreb, la Campionatele Europene de lupte, acolo unde a cucerit medalia de aur în limitele cat. 72 kg. Craioveanca a învins-o în finală meritat pe turcoaica Buşe Cavusoglu Tosun și astfel a obținut medalia mult râvnită. Pentru Anghel este una dintre cele mai mari performanţe din carieră, după bronzul european obţinut în 2018 la Kaspiisk (Rusia) şi bronzul mondial de anul trecut de la Belgrad.

A visat, a muncit, a sacrificat multe, iar acum a venit răsplata

În cadrul unei conferinţe de presă, sportiva legitimată la clubul CS Universitatea Craiova a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut de-a lungul anilor şi a menţionat că este extrem de mândră de reuşita ei. De asemenea, în cadrul evenimentului din Sala Polivalentă au vorbit şi antrenorul luptătoarei, Aurel Cimpoeru, precum şi directorul CS Universitatea Craiova, Pavel Badea.

„Mi-am dorit această medalie de foarte mult timp. Am visat la această medalie, am muncit pentru ea, am sacrificat multe lucruri la care o fată normală nu ar fi renunţat pentru lupte. Încrederea pe care mi-o dă acest rezultat mă va ajuta să-mi continui munca şi să-mi ating obiectivele. În spatele acestor rezultate excelente este mai mult decât o muncă, şi anume sacrificii. Noi nu avem o viaţă normală, suntem mereu plecate, dar şi ştim să fim unite şi să ne uşurăm viaţa. Am ţinut legătura cu maestrul Aurel Cimpoeru şi am simţit tot timpul că este alături de mine. Mesajele lui m-au încurajat, dar mi-aş fi dorit să fi fost lângă mine.

Primul meu gând de câte ori câştig şi obţin un rezultat se duce către tatăl meu, căruia i-am promis înainte de a-l pierde că voi ajunge o mare campioană. Categoria la care am ieşit campioană acum nu este una olimpică. Cea corespunzătoare pentru JO este cu patru kilograme mai jos decât kilogramele pe care le am eu acum. Nu cred că este un dezavantaj pentru mine, având în vedere că mă voi întâlni tot cu sportivele pe care le voi avea în faţă şi la Mondial, la cat. 68. De visat putem visa orice, deci clar mă gândesc la aurul olimpic. Până acolo mai am de muncit. Cred în mine, iar această medalie îmi dă multă încredere că pot obţine un rezultat mare“, a declarat Alexandra Anghel, campioana europeană.

„Dacă sunt sănătoasă, nu mă va putea opri nimic“

Tot ce îşi doreşte Alexandra pentru perioada imediat următoare este să rămână sănătoasă, pentru a putea performa la cel mai înalt nivel. Aceasta a ţinut să şi vorbească pe scurt despre toate problemele prin care a trecut din momentul accidentării.

„Mă rog la Dumnezeu să mă ţină sănătoasă, pentru că aşa nu mă va putea opri nimic. În 2019 m-am accidentat şi am încercat să mă lupt în continuare. Domnul Cimpoeru m-a avertizat să mă gândesc la mine, dar nu am ascultat şi am continuat să merg la campionate. Toate rezultatele obţinute de mine sunt datorită puterii psihice pe care o am. Dar, odată cu accidentarea asta, psihicul meu nu a mai putut să funcţioneze la capacitate maximă, practic am cedat. În 2019 am pierdut patru medalii, iar în 2020 nu am putut participa la campionate. Am încercat să mă recuperez, dar când am revenit pe saltea durerile au reapărut.

La un an distanţă am avut această intervenţie chirurgicală, care mi-a pus multe semne de întrebare legate de viitorul meu pe plan sportiv. Am continuat să fac ceea ce mi s-a spus, mi-am văzut de antrenamente şi recuperare, iar acum sunt în formă din nou. De la primul European mi-am dorit să mi se cânte imnul, iar acest lucru m-a ambiţionat să revin şi să nu renunţ la viaţa sportivă. Nu am renunţat la Craiova pentru că iubesc oraşul acesta. Am prieteni, familia aici şi, împreună cu Aurel Cimpoeru, am promis că vom scrie istorie pentru oraşul Craiova“, a încheiat campioana europeană, care a ţinut să şi ofere un moment inedit la finalul conferinţei, intonând refrenul cântecului ‘Foaie verde maghiran’.

Un rezultat mare, un vis împlinit

Antrenorul de la CS Universitatea Craiova, Aurel Cimpoeru, parcă a retrăit în conferinţa de presă momentele din timpul finalei, când Alexandra a câştigat medalia de aur. Acesta a avut doar cuvinte de laudă la adresa elevei sale şi consideră că tot ce i se întâmplă în aceste momente este total pe merit.

„Putem spune doar că s-a împlinit un vis al Alexandrei, al nostru. Am scris o pagină de istorie pentru CS Universitatea Craiova, dar şi pentru oraş. Alexandra a ales să rămână în Craiova şi să facă performanţă aici, deci medalia ei de aur la CE este prima la o astfel de competiţie de seniori. Au fost momente dificile, dar când urci muntele nu este uşor. Ea ne-a demonstrat că ştie să ajungă în vârf şi a reuşit acest lucru pentru că şi-a dorit enorm. Am discutat cu ea şi îmi spune că se gândeşte la titlul olimpic şi i-am spus că trebuie să creadă în ea şi să aibă răbdare.

În ziua finalei, neavând posibilitatea de a fi lângă ea, i-am transmis un mesaj scurt: ‘Alexandra, nu uita steagul’. Doar cine este campion poate flutura steagul ţării sale. Mi-a răspuns: ‘DA!’. Imediat mi-am dat seama de încrederea şi motivaţia ei. În momentul în care a intrat pe saltea am vazut că e pregătită. Şi când a fost condusă am văzut liniştea de pe faţa ei şi încrederea că va face punctul de final. A reuşit acest lucru înaintea terminării timpului regulamentar cu două secunde. A câştigat, apoi, titlul continental, iar acest lucru m-a emoţionat şi m-a făcut să lăcrimez în faţa calculatorului. Ştiu munca din spate, drumul până acolo, iar lacrimile ei m-au emoţionat şi pe mine. Un rezultat mare, un vis împlinit!“, a menţionat şi Aurel Cimpoeru.

Pavel Badea, un director mândru şi încrezător

Directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, Pavel Badea, s-a arătat mândru de tot ceea ce a reuşit Alexandra la acest European, dar şi în ultimii ani, nu prea uşori pentru ea.

„Alexandra Anghel este o sportivă de excepţie a clubului CS Universitatea Craiova, un port-drapel al clubului şi al regiunii. Este legitimată la clubul nostru din 2010 şi a venit de la LPS Petrache Trişcu. Acolo l-a avut antrenor pe Aurel Cimpoeru, cel care a luat-o încă din 2007 sub „tutela“ lui. Este o mândrie pentru noi toţi să avem un sportiv de o astfel de valoare în mijlocul nostru.

Au fost şi momente grele pentru Alexandra. În perioada 2020-2021 a avut o accidentare urâtă, care a ţinut-o în afara luptelor. Nu a putut participa în preliminariile pentru JO de la Tokyo din cauza acestei accidentări grave. A fost o pierdere imensă atât pentru ea, cât şi pentru noi. A revenit după doi ani de inactivitate şi a reuşit contra tuturor previziunilor să revină la nivel înalt. Anul trecut a fost locul al treilea la Mondiale, iar acum câteva zile campioană europeană la cat. 72 kg. Ambiţia şi dăruirea după accidentare demonstrează că este un caracter puternic şi există premisele de a face mare performanţă şi pe viitor“, a declarat Pavel Badea, directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova.

„În calificări trebuie să fie la un nivel mare“

La Europenele de la Zagreb, Alexandra Anghel a luptat la cat. 72 kg, una neolimpică. Aceasta va fi nevoită să slăbească în jur de 4 kg în următoarea perioadă, până la 68 (probă olimpică) şi să se pregătească excelent pentru calificările la Jocurile Olimpice.

„În următoarea perioadă va concura la 68 kg, care este şi probă olimpică şi sperăm să reuşească să-şi îndeplinească baremul. Noi suntem mândri de ea şi de antrenori şi vom continua în următoarea perioadă să fim alături de ea, să-i putem îndeplini visul de a participa la Olimpiadă.

Ca să obţină medalie la JO, trebuie mai întâi să treacă de calificări, care sunt oricum foarte dure. Din punct de vedere fizic trebuie să fie la un nivel mare la cele trei competiţii dinaintea JO, cele care îi pot oferi biletul pentru Paris. Sper ca toţi sportivii de la clubul nostru să o ia drept exemplu pe Alexandra şi să reuşească se emită pretenţii pentru JO. În acest moment, Anghel este un exemplu pentru tinerii sportivi care activează în cadrul secţiei de lupte a clubului CS Universitatea Craiova“, a mai spus directorul CS Universitatea Craiova.

