CSU Craiova a câştigat în acest weekend meciul tur cu CSM Craiova, din cadrul barajului pentru promovare în Superliga masculină de tenis de masă. A fost 3-2 pentru sportivii pregătiţi de Vasile Florea, care pornesc, acum, cu prima şansă în returul ce va avea loc joi, de la ora 11.00.

Bogdan Cristian a câştigat primul joc, 3-0 cu Patrick Anghel, iar apoi CSM Craiova a trecut în avantaj printr-o dublă victorie: Gabriel Poştoacă (3-0 cu Rareș Cueşdean) şi Cristian Bărbulescu (3-1 cu Daniel Simulescu). CSU Craiova a restabilit apoi egalitatea la seturi, după succesul lui Bogdan Cristian în faţa lui Gabriel Poştoacă (3-1). În ultimul meci, cel decisiv, sportivul pregătit de Vasile Florea, Rareş Cueşdan, l-a învins cu 3-1 pe Patrick Anghel şi a adus victoria echipei sale.

Lotul lui CSU Craiova a fost format din Daniel Simulescu, Bogdan Cristian, Rareș Cueşdean, Mihăiță Mănescu, Marko Pavlovic. Antrenorul sportivilor este Vasile Florea.

Vasile Florea: „Nu ne îmbătăm cu apă rece“

Chiar dacă au câştigat prima întâlnire de la baraj, sportivii de la CSU Craiova nu se culcă pe o ureche şi rămân motivaţi şi pentru meciul retur. Antrenorul Vasile Florea a menţionat pentru GdS că mai este de muncă înainte de a putea sărbători promovarea.

„Nu ne îmbătăm cu apă rece, să fim realişti. A fost un prim meci greu, 3-2, am muncit pentru acea victorie. Trebuie să luăm şi meciul al doilea în serios, să-l tratăm ca atare, pentru că încă nu am câştigat nimic. Avem un avantaj, prima şansă, dar asta nu înseamnă că deja am promovat. Suntem focusaţi şi pe meciul următor şi îl vom aborda de la zero. Se poate întâmpla orice, de aceea trebuie să fim atenţi, să ne gândim că nu avem niciun avantaj.

Ne aşteptam la un meci greu, echipele sunt omogene şi ştiam că avem de tras pentru a obţine victoria. CSM-ul are jucători valoroşi, deci categoric nu s-au dat bătuţi după acest prim eşec. Cunoşteam adversarul, dar şi ei aveau informaţii despre noi. Deci nu pot spune că aveam un avantaj în plus din punctul acesta de vedere. Dacă am promova, am putea spune că, până în prezent, anul acesta este cea mai mare performanţă. Obiectivul principal este să ajungem în Superligă, toată lumea îşi doreşte acest lucru. Şi ei au acelaşi obiectiv mai mult ca sigur. Noi ne-am propus încă de la startul campionatului să nu rămânem prea mult în liga secundă. Ne-am dorit revenirea în Superligă şi suntem aproape de reuşită, dar mai este de tras. Până la urmă, este o onoare să evoluezi în prima divizie, alături de echipele mari ale ţării“, a declarat Vasile Florea, pentru GdS.

Parteneriat nou pentru clubul craiovean

Un lucru foarte important de menţionat este că, în ultima săptămână, clubul CSU Craiova a semnat un parteneriat cu Firma Nefatec, care îi va ajuta pe sportivi în realizarea performanţelor pe viitor.

„Secţia noastră de tenis de masă de la CSU Craiova tocmai a semnat un parteneriat cu Firma Nefatec, pentru susținerea acestui sport, dar şi a tenismenilor craioveni. Îi mulțumim pe această cale lui Adrian Barbărasă pentru ajutor şi implicare“, a transmis clubul olean, prin antrenorul Vasile Florea.

