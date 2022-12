Maestrul Costel Torcea a făcut o scurtă analiză a anului competiţional 2022 atât la nivelul loturilor naţionale, cât şi la cel al clubului pe care-l conduce în Bănie: Gladiator Gym Craiova.

„A fost un an benefic din punct de vedere al performanţelor sportive pentru Federaţia Română de Culturism şi Fitness. S-au obţinut peste 130 de medalii la campionatele balcanice, europene şi mondiale. La nivel de club, Gladiator Gym a obţinut rezultate notabile atât pe plan internaţional, am dat campioni europeni şi vicecampioni mondiali, cât şi pe plan naţional, unde am avut foarte multe medalii de aur.

A fost un an în care am muncit la fel de mult ca şi până acum, dar, într-adevăr, am avut nişte probleme prersonale şi a trebuit să mă dedic lor câteva luni. Colegii care m-au suplinit şi s-au ocupat în totalitate de pregătirea loturilor naţionale au făcut treabă extraordinară. Aş putea spune că nu s-a simţit lipsa mea şi a secundului meu, Firică Cristi, care la rându-i a avut unele probleme de sănătate şi îi mulţumim lui Dumnezeu că s-au rezolvat. Din punctul acesta de vedere, al antrenorilor şi coordonatorilor, viitorul federaţiei este asigurat“, a declarat maestrul Costel Torcea, pentru GdS Sport.

VEZI VIDEO!

Acesta şi-a creionat şi planul de lucru pentru ce va urma: „Anul următor, aşa cum am discutat şi cu preşedintele Gabriel Toncean, o să fie foarte bugat în competiţii, cu un număr foarte mare de sportivi angrenaţi, comparativ cu anul 2022. Nu ne rămâne decât să ne facem bine treaba şi, bineînţeles, atunci când vom trage linie în decembrie viitor să fim mulţumiţi de rezultatele obţinute. Atât eu ca selecţioner, cât şi colegii mei colaboratori, preşedintele FRCF, Biroul Federal, dar şi cei de la Ministerul Tineretului şi Sportului“.

„Trebuie să fim mult mai serioşi în pregătire“

Costel Torcea a vorbit şi pe tema numirii preşedintelui FRCF, Gabriel Toncean, în funcţia de director executiv al IFBB. Selecţionerul loturilor României de culturism şi fitness consideră că această „mutare“ îl responsabilizează şi mai mult pe el şi colegii antrenori şi colaboratori din cadrul FRCF.

„Asta am şi discutat cu colegii mei. Dacă până acum am tratat lucrurile foarte serios, acum trebuie să le tratăm impecabil, având în vedere că director executiv al IFBB este Gabriel Toncean. Nu aş vrea să creadă cineva că, fiind dânsul acolo, într-o funcţie atât de importantă, ne-ar favoriza cu ceva. Nu trebuie să lăsăm motoarele mai puţin turate. Din contră! Trebuie să fim mult mai serioşi în pregătire şi în a face selecţia sportivilor la un nivel la care dânsul să se poată mândri cu loturile naţionale şi cu rezultatele echipei României.

Cu atât mai mult că beneficiem de condiţii foarte bune. Echipa României este singura din lume care se prezintă la un campionat internaţional în costume, altele decât treningurile. Se diversifică permanent echipamentele, iar pentru noi este o mare onoare să ne prezentăm în faţa tuturor cu fruntea sus. Am ajuns la un nivel foarte mare de apreciere din partea forului mondial“, a punctat Costel Torcea.

„Să elimine abuzurile de orice fel“

Fiind în prag de sărbători, Costel Torcea le-a adresat sportivilor săi, dar şi celor care practică sportul, câteva cuvinte de urmat:

„Celor de la lotul naţional pot să le spun că trebuie să continue munca, să fie serioşi, să se simtă bine de aceste sărbători, dar să elimine abuzurile de orice fel. Sper să ne întâlnim sănătoşi în cantonamentul de iarnă care va urma în luna februarie. Asta pentru că trebuie să prindem cea mai bună formă pentru competiţiile următoare.

Sportivilor de la Gladiator le spun să fie mult mai serioşi, pentru că nu-i favorizăm deloc ca să ajungă la lotul naţional. Din contră, trebuie să fie impecabili, astfel încât nouă să nu ni se reproşeze nimic. Vă urez tuturor celor care iubiţi sportul un final de an fericit şi următorul să fie plin de realizări“.

Citeşte şi: Superliga | LPF a anunţat programul etapei 22, prima din 2023