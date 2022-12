Aurel Cimpoeru este antrenorul anului, dar bucuria nu e totală: „Am două sentimente!“

Gala Sportului Doljean a avut loc vineri, iar cei mai buni sportivi din 2022 au fost premiați. Alexandra Anghel și Aurel Cimpoeru au format cel mai bun cuplu sportiv-antrenor al anului, iar spre finalul evenimentului au primit distincțiile meritate.

Chiar dacă meritele le-au fost recunoscute, într-o oarecare măsură, prin aceste premii, Aurel Cimpoeru, antrenorul luptătoarei Alexandra Anghel nu se bucură total de această reușită de pe final de an. Acesta trăiește un mare regret legat de faptul că sportiva sa nu poate fi răsplătită mult mai bine din punct de vedere financiar pentru toate câștigurile pe care le-a obținut până acum și a mărturisit că îl sperie gândul că aceasta s-ar putea reorienta către un alt club, care să îi ofere ceva mai mult decât are în prezent. Totodată, domnul Cimpoeru speră ca spiritul ei de olteancă să o îndemne să continue la CSU Craiova și să pregătească excelent viitoarele competiții puternice care vor urma în 2023.

„Ne bucură că este a treia oară când reușim împreună să câștigăm aceste premii de sportivul și antrenorul anului. Am revenit cu forțe proaspete după doi ani în care nu am putut activa și îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem bine. Am încercat să urcăm cât mai sus prin performanțele pe care reușim să le facem, iar acest lucru văd că este cât de cât apreciat în orașul nostru. Urmează calificări importante și deja ne gândim ce facem și cum facem să ajungem acolo. Nu avem cum să facem pauză, pentru că ambiția noastră este ca acest oraș să dea o medalie olimpică la JO de la Paris 2024. Drumul este greu și să vedem dacă reușim să rămânem în formula asta, pentru că este greu ca Alexandra să continue cu noi“, a declarat pentru GdS Aurel Cimpoeru.

Ce facem noi, ca oraș, pentru Alexandra?

„Am două sentimente care se bat cap în cap în această perioadă: cel de bucurie, pentru că ne-au fost recunoscute meritele și cel de tristețe, pentru că nu știu dacă o mai putem ține aici pe Alexandra. Nu poate rămâne pe nimic la noi, pentru că în Craiova este greu să se mulțumească cu ceea ce îi oferim. Sunt discuții și propuneri din partea unor cluburi din București, dar deocamdată ea este aici. Nu știm cât va rămâne și nu este normal ca un sportiv de valoarea ei să nu fie recompensat deloc. Dintre cei care fac parte din categoria sporturilor olimpice, Alexandra pare a fi singura care bate la porțile JO. Ce facem noi, ca oraș, pentru Alexandra? S-au prezentat în cadrul galei foarte multe realizări la nivel național, județean, dar în dreptul sportului de performanță nu am văzut până în prezent susținerea autorităților.

Luptele nu par să atragă interesul în Craiova

Din câte s-a observat în ultimii ani și din câte ne și povestește Aurel Cimpoeru, luptele nu sunt de un interes prea mare în Craiova, de aceea și satisfacția materială a Alexandrei nu este de lăudat. Antrenorul sportivei a menționat că doar clubul Universitatea Craiova îi ajută cu cantonamente și tot ce mai trebuie și a menționat că își dorește să lucreze cât mai mult timp cu Alexandra.

Este greu să ne ținem valorile în Craiova, pentru că nu avem cu ce. Ei nu primesc un câștig care să le asigure un confort și siguranța zilei de mâine. Mă lupt cu acest sentiment, pentru că nu știu cât o mai pot ține aici. Nu îmi pot bate joc de un om care a performat pentru Craiova și să nu îi ofer niciun viitor. Este greu să onorăm micile dorințe ale ei, se pare. Am văzut prezente la gală o mulțime de personalități și nu știu dacă toți cei de pe acolo își doresc să afle mai multe despre Alexandra și despre luptele în sine.

În afară de clubul Universitatea Craiova, care ne susține de la început așa cum poate, nimeni nu mai are ochi și pentru noi. Îmi doresc să fie lângă mine indiferent de ce se va întâmpla, să se dezvolte până va deveni antrenoare sau profesoară. Sper ca și ea să aibă mândria de oltean pe care o am eu și, chiar dacă nu câștigă atât de mult, să lupte astfel încât să ajungă sus și să fie vizibilă, iar performanța ei să-i oblige pe cei care o privesc să facă ceva pentru viitor“, a completat antrenorul sportivei.

