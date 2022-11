Centura Neagră Craiova a impresionat la Mondialele din Slovenia şi Macedonia

Clubul Centura Neagră Craiova a încheiat anul cum nu se putea mai bine, cu medalii peste medalii, performanţe şi un plus mare la capitolele încredere şi perseverenţă. După ce în intervalul 11-13 noiembrie copiii de 6-13 ani au adus nu mai puţin de 36 de medalii (16 de aur, 10 de argint si 10 de bronz) de la Cupa Mondială de karate din Macedonia, în perioada 17-20 noiembrie a venit rândul celor mai mari să performeze. La Kranjska Gora, din Slovenia, la Mondialul de 14+ au participat 10 sportivi pregătiţi de Oana Gîrleşteanu, care, la final, au totalizat şase medalii (1 medalie de aur, 4 medalii de argint şi 1 medalie de bronz).

Mondialul 14+, o reuşită!

Antrenoarea sportivilor craioveni, Oana Gîrleşteanu, a oferit un scurt interviu pentru GdS şi ne-a vorbit despre participarea la cele două competiţii. Aceasta a mărturisit că este tare mândră de fiecare copil în parte şi de progresul pe care îl au de la turneu la turneu.

GdS: Pentru început, când a avut loc Campionatul Mondial 14+ şi cu câţi sportivi aţi participat?

Oana Gîrleşteanu: Campionatul Mondial de Karate Tradiţional pentru cadeţi, juniori, tineret şi seniori a avut loc in perioada 17-20 noiembrie, în Kranjska Gora, Slovenia. Clubul sportiv Centura Neagră Craiova a participat cu un efectiv de 10 sportivi.

GdS: Care sunt rezultatele finale şi câte medalii s-au obţinut?

O.G.: La acest campionat am obţinut 6 medalii (1 medalie de aur, 4 medalii de argint şi 1 medalie de bronz), precum şi două clasări pe locul V.

GdS: Ati pornit spre acest Mondial cu un obiectiv impus? Aveaţi în plan un anumit număr de medalii?

O.G.: Am plecat la acest campionat cu gândul de a reuşi să urcăm cât mai sus pe podium, la orice probă la care au concurat sportivii. Mi-am imaginat că va fi greu, însă mi-au fost depăşite aşteptările. A fost o competiţie foarte grea, cu multe ţări participante, cu delegaţii puternice cu un palmares bogat în asemenea competiţii. Este şi normal, pentru că, în cele din urmă, a fost vorba de un Campionat Mondial în toată regula, cu participare de pe toate continentele Mapamondului. A contat mult şi faptul că acesta a fost primul eveniment realizat cu participare fizică fără restricţii, post pandemie. Şi au fost doi ani grei, plini de incercări pentru karate-ul tradiţional şi pentru sport în general.

România, pe podium în clasamentul naţiunilor

GdS: Cât de satisfăcută este antrenoarea Oana Gîrleşteanu de rezultatele obţinute de sportivii săi?

O.G.: Rezultatele obţinute mă fac să mă simt atât de mândră de toţi cei 10 sportivi care au participat. A fost o competiţie cu adversari foarte pregătiţi, puternici din punct de vedere tehnic şi mental. A fost o luptă nu doar pe suprafaţa de concurs, ci o luptă a stăpânirii de sine, a maturităţii sportive, o experienţă unică, minunată, pe care o doresc sincer oricărui practicant. Pur şi simplu te întorci „mai bogat” şi simţi acest lucru, şi aceasta te face să fii recunoscător. În plus, este vorba şi de faptul că, fiind competiţie adresată sportivilor 14 ani+, am participat cu sportivi „vechi” în club, de care sunt foarte legată afectiv.

În general, mă leg afectiv de cei cu care lucrez. Generaţia cu care am participat are un farmec aparte, al anilor trecuţi, când eram la început de antrenorat şi pur şi simplu „am crescut” împreună. Şi m-am simţit puternică alături de aşa sportivi. Sunt mândră şi sunt bucuroasă pentru experienţa fiecăruia şi nu mă refer aici exclusiv la sportivii medaliaţi, ci la toţi. Sunt bucuroasă, de asemenea, de perfomanţa pe care a realizat-o România cu ocazia acestui campionat. Am reuşit clasarea pe poziţia a treia a podiumului pe naţiuni, după Brazilia şi Egipt. În acelaşi timp, România a reuşit să se poziţioneze înaintea unor delegaţii puternice, cu palmares sportiv bogat, precum Italia şi Polonia (poziţiile 4 şi 5 în clasamentul pe naţiuni). O reală perfomanţă!

Emoţiile nu au lipsit

GdS: Având în vedere că a fost un Campionat Mondial, este clar că au participat cei mai buni sportivi de peste tot. Cât de greu a fost pentru elevii dvs. să concureze la un asemenea nivel? Au existat emoţii atât în rândul copiilor, cât şi în rândul d vs.?

O.G.: Fiind primul eveniment de o asemenea anvergură post pandemie a existat o participare numeroasă (30 de ţări). Sigur că în faţa unui eveniment de o aşa amploare te simţi, pur şi simplu, copleşit de emoţii, de parcă te-ai afla la prima participare internaţională. Când îţi dai seama şi de valoarea adversarilor, chiar începe în tine o luptă a emoţiilor, a temerilor. Este greu să îţi controlezi reacţiile. Cred că aceste aspecte au şi făcut aceasta experienţă memorabilă, încât să te întorci de la un asemenea eveniment „mai bogat”.

36 de medalii obţinute şi în Skopje

GdS: Facem trecerea la Cupa Mondială 6-13 ani. Vorbiţi-ne puţin despre competiţie, când s-a disuptat, cu câţi sportivi aţi fost prezentă?

O.G.: Cupa Mondialã pentru Copii a avut loc în perioada 11-13 noiembrie 2022 în Skopje, Macedonia de Nord. Lotul de copii 6-13 ani al clubului nostru a fost format din 22 de sportivi.

GdS: Câte medalii s-au obţinut la final? Sunteţi de părere că s-ar fi putut obţine ceva mai mult?

O.G.: La această Cupă Mondială am obţinut 36 de medalii, dintre care 16 de aur, 10 de argint si 10 de bronz. Da, au fost scăpări care au dus la poziţionarea pe alte locuri decât pe cele pe care eu le apreciasem, obiectiv vorbind, însă nu a ţinut de parcursul propriu-zis al sportivilor pe suprafaţa de concurs. Aceste lucruri sunt în cele din urmă inerente înfruntărilor de orice tip şi cred că ajută la întărirea sportivului din punct de vedere emţional, mental.

Copiii şi-au mulţumit antrenorul

GdS: Cât de complicată a fost competiţia? Copiii s-au descurcat aşa cum v-aţi fi dorit?

O.G.: Competiţia a avut un grad ridicat de dificultate, cu participare numeroasă. Copiii au reuşit să îşi controleze trăirile, emoţiile şi acest lucru a făcut să se claseze de cele mai multe ori pe cele mai înalte trepte ale podiumului. Cel mai mult mă bucură, pe lângă rezultatele propriu-zise, faptul că observ că aceşti copii cu care am participat şi-au depăşit nivelul sportiv şi emoţional, devin mai buni, mai pregătiţi. Pur şi simplu aşa îi simt, vom vedea pe viitor dacă am avut dreptate. Iar acest lucru îmi aduce multă bucurie, pentru că lotul de performanţă se măreşte cu sportivi crescuţi în club, după principii la care eu ţin enorm. Sunt mândră de ei, sunt mândră că reprezintă clubul Centura Neagră Craiova. Cu ocazia acestei Cupe sunt bucuroasă că au reprezentat România.

GdS: Mai avem vreo competiţie anul acesta?

O.G.: Anul acesta nu mai există nicio competiţie, aşteptăm cu inters calendarul competiţional pentru anul 2023.

Rezultate Campionatul Mondial din Slovenia:

Ana Ristoiu: medalie de argint – kata echipe feminin tineret

Laura Petreanu: medalie de argint – kata echipe feminin cadeţi

Anastasia Moraru: medalie de aur – kata individual feminin cadeţi, medalie de argint – kata echipe feminin cadeţi

Alexandru Călinescu: locul 5 kumite individual juniori

Bianca Georgescu: medalie de argint – kata echipe feminin tineret

Deya Gârbea: medalie de argint – kata echipe feminin tineret

Isabela Şerbănescu: medalie de argint – kata echipe feminin cadeţi

Damian Cobirlau: medalie de argint – kumite individual masculin tineret, medalie de argint – en bu masculin tineret, medalie de bronz – fuku go masculin tineret

Tudor Alexandru: medalie de argint – en bu masculin tineret, locul 5 kumite individual juniori

Rezultate Cupa Mondială din Macedonia:

Cristian Coandă: medalie de bronz – kihon ippon kumite masculin copii 8-9 ani

Adina Sultana: locul 5 – kihon ippon kumite feminin copii 8-9 ani

Eduard Vîlceanu: locul 5 – kihon ippon kumite masculin copii 8-9 ani, locul 5 – kihon masculin copii 8-9 ani

Alessia Bălaşa: medalie de argint – kata echipe feminin copii 10-11 ani

Patricia Hârşoveanu: medalie de argint – kata individual feminin copii 10-11 ani, medalie de argint – kata echipe feminin copii 10-11 ani

Alexia Brătăşanu: medalie de argint – kata echipe feminin copii 10-11 ani, medalie de bronz – kihon feminin copii 10-11 ani

Maria Vlad: medalie de aur – kumite echipe feminin copii 10-11 ani, medalie de bronz – kata echipe feminin copii 12-13 ani

Zayra Oae: medalie de aur – kumite echipe feminin copii 10-11 ani, medalie de bronz – kata echipe feminin copii 12-13 ani

Maria Bunescu: medalie de aur – kumite echipe feminin copii 10-11 ani

Tudor Coandă: medalie de argint – kata echipe masculin copii 10-11 ani, medalie de bronz – kihon ippon kumite echipe masculin copii 10-11 ani

Octavian Trancă: medalie de argint – kata echipe masculin copii 10-11 ani, medalie de bronz – kata individual masculin copii 10-11 ani, medalie de bronz – kihon ippon kumite echipe masculin copii 10-11 ani

Patrick Stoian: medalie de argint – kata echipe masculin copii 10-11 ani, medalie de bronz – kihon ippon kumite echipe masculin copii 10-11 ani

Bianca Şerbănescu: medalie de aur – kumite echipe feminin copii 12-13 ani, medalie de bronz – kata echipe feminin copii 12-13 ani

Nicolas Tîrşogoiu: medalie de argint – kata echipe masculin copii 12-13 ani

Alexandru Ungureanu: medalie de argint – kata echipe masculin copii 12-13 ani

Anca Rădulescu: medalie de aur – kumite echipe feminin copii 12-13 ani, medalie de argint – kata echipe feminin copii 12-13 ani, medalie de bronz – kihon feminin copii 12-13 ani

Rebeca Epure: medalie de aur – kumite echipe feminin copii 12-13 ani, medalie de argint – kata echipe feminin copii 12-13 ani

Alexia Oae: medalie de aur – kumite individual feminin copii 12-13 ani, medalie de aur – kumite echipe feminin copii 12-13 ani, medalie de argint – kata echipe feminin copii 12-13 ani

Edi Creţu: medalie de aur – kumite individual masculin copii 12-13 ani, medalie de aur – kumite echipe masculin copii 12-13 ani, medalie de argint – kata individual masculin copii 12-13 ani, medalie de argint – kata echipe masculin copii 12-13 ani

Vlad Sanda: medalie de aur – kata echipe masculin copii 12-13 ani, medalie de aur – kumite echipe masculin copii 12-13 ani, medalie de bronz – kumite individual masculin copii 12-13 ani

Andrei Dragu: medalie de aur – kata echipe masculin copii 12-13 ani, medalie de aur – kumite echipe masculin copii 12-13 ani

David Staicu: medalie de aur – kata echipe masculin copii 12-13 ani, medalie de aur – kumite echipe masculin copii 12-13 ani

