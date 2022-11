David Popovici: „Acest titlu înseamnă mult, pentru că era al lui Robert Glinţă“

David Popovici s-a declarat entuziasmat de titlul cucerit astăzi la Campionatele Naționale de Înot în bazin scurt, la proba de 100 de metri liber. Fenomenul natației a câștigat proba de 100 de metri liber cu un timp de 46.62 secunde, cu care a stabilit un nou record național la această categorie.

După ce a ieșit din bazin, Popovici le-a spus reporterilor că este un record special, întrucât îi aparținea înainte lui Robert Glință (25 de ani).

„Nu știu al câtelea titlu național e. Sunt multe, cu siguranță, acum am adăugat încă unul. Am amintiri foarte frumoase din bazinul de aici. Îmi place să concurez aici, în fața spectatorilor români. Îmi place că am ocazia să câștig mai multă experiență în bazin scurt. Acest record înseamnă destul de mult față de altele pe care le am, pentru că era al lui Robert Glință. Țin minte că atunci când l-a stabilit, mi-a spus că-l face special pentru a fi în fața mea“, a afirmat Popovici.

„La Mondialele de luna următoare merg pentru a învăța. Nu am obiective de timp sau de loc. Dacă prind finale, foarte bine. Dacă iau medalii, și mai bine, dar nu-mi propun asta neapărat. Merg să învăț de la cei mai buni decât mine în bazin scurt, să fiu și eu mai bun și la un moment dat să mă pot întrece cu ei. Îmi propun să iau toate medaliile aici, e un concurs mai ușor decât Mondialele ce vor urma”, a spus David în încheiere.

