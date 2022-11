Culturism & fitness | Preşedintele Gabriel Toncean, noul director executiv al IFBB

Preşedintele Federaţiei Române de Culturism şi Fitness, Gabriel Toncean, a fost numit director executiv al Federaţiei Mondiale de Bodybulding şi Fitness (IFBB). Promovarea vine ca urmare a implicării şi a rezultatelor excelente pe care România le-a înregistrat în mandatul său. Numirea lui Gabriel Toncean s-a perfectat miercuri, în cadrul Congresului IFBB desfăşurat la Santa Susana (Spania) şi aduce un mare plus culturismului din România.

„Sunt onorat! Le mulțumesc colegilor mei pentru încrederea acordată și în special Președintelui IFBB, dr. Rafael Santoja, cel care m-a susținut și m-a călăuzit pe întreg parcursul activității mele! Demnitatea de Director Executiv (funcție subordonată direct președintelui IFBB) îmi dă posibilitatea să sincronizez, să susțin și să coordonez activitatea federației din întreaga lume! Această victorie a României este un vis la care nu aș fi avut curajul să sper vreodată. Dar Dumnezeu, familia și voi toți cei care m-ați susținut mi-ați dat putere să dobândesc. VĂ MULȚUMESC!

Inima mea este și va fi mereu una de român care își iubește necontenit țara! HAI ROMÂNIA!

P.S.: Tot în cadrul Congresului, președintele Rafael Santojna a fost ales cu unanimitate pentru încă un mandat de 4 ani la conducerea IFBB! BEST OF THE BEST!“, a scris Gabriel Toncean, pe contul său de Facebook.

Citeşte şi: Alb-albaştrii, prezenţi la sărbătoarea Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti“ (VIDEO)