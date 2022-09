Înot / Calificarea la JO de la Paris, principalul obiectiv pentru Vlad Stancu

Înotătorul Vlad Stancu, medaliat cu argint şi bronz la Campionatele Mondiale de juniori de la Lima în proba de 1.500 m liber, a declarat, miercuri, că anul viitor are ca obiectiv calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

„Obiectivele mari se apropie, anul viitor vreau să obţin calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris. Sunt la 5 secunde ca timp de calificare. Într-o probă de 1.500 poate 5 secunde sunt foarte, foarte puţine, dar este un proces foarte lung pentru a scădea din timpul total acele 5 secunde. Eu sunt destul de mic, am doar 17 ani, nu ţintesc de acum o medalie la Jocurile Olimpice. Dar să câştigi o medalie la JO înseamnă să faci parte din istorie. David Popovici este la alt nivel, e dublu campion mondial la seniori, la el sunt alte aşteptări, pentru că are şanse mari la medalii“, a declarat Vlad Stancu, citat de Agerpres.

Vlad Stancu a precizat că după CM de juniori de la Lima a avut o vacanţă, prima după doi ani şi jumătate.

„După Mondialele de juniori am avut trei săptămâni de vacanţă. Am avut pauză de trei săptămâni prima oară după doi ani şi jumătate. De la 14 ani şi ceva până acum nu am mai avut nicio pauză. Aşa că nici nu prea am ştiut să mă bucur de ea. Însă nu mă plâng deloc, mi-am sacrificat copilăria pentru acest sport, sunt bucuros de rezultatele de până acum şi sunt convins că vor urma altele şi mai mari”, a mai spus înotătorul.

La Mondialele de juniori de la Lima, Vlad Stancu a obţinut o medalie de argint la 400 m şi două de bronz, la 800 m liber şi 1.500 m liber.

