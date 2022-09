Medalii multe, recorduri şi „bilete“ la Mondial pentru Centura Neagră Craiova

În weekend–ul trecut a avut loc, la Brăila, Finala Campionatului Naţional de Karate Tradiţional pentru cadeţi, juniori, tineret şi seniori, ediţia a XXXI-a. Competiţia a fost organizată de Federaţia Română de Karate Tradiţional şi C.S. Tokon Dojo Brăila şi a decurs foarte bine. La startul competiţiei s-au aliniat 20 de echipe participante, delegaţia clubului Centura Neagră Craiova având 14 sportivi.

Rezultatele obţinute de clubul din Bănie au fost impresionante: 18 medalii de aur, 15 medalii de argint, 8 medalii de bronz, dar şi două locuri IV.

Super-reuşită şi în Cupa României

Antrenoarea copiilor de la C.S. Centura Neagră Craiova, Oana Gîrleşteanu, a discutat cu GdS despre rezultatele obţinute, dar şi despre noul record stabilit de club la Cupa României. Aceasta s-a arătat mulţumită de ceea ce s-a realizat, dar a mărturisit că nu-i va lăsa pe copii să se culce pe o ureche pe viitor.

„Vă marturisesc cu cea mai mare sinceritate că sunt deosebit de mulţumită de toţi sportivii mei, sunt mândră de ei, iar rezultatele lor îmi aduc o mare bucurie. În acelaşi timp, au existat probe unde sportivii, din varii motive, au obţinut un rezultat mai slab decât cel pe care îl apreciasem. Însă şi despre aceste situaţii este vorba într-o competiţie de talia celei la care am participat, iar eu ca antrenor mi le asum şi încerc mereu, pe cât posibil, să înlătur cauzele care au determinat, în trecut, acel rezultat.

Cu ocazia acestei finale a Campionatului Naţional a avut loc şi Cupa României. Aceasta este primită de clubul care obţine cel mai mare punctaj. Fiecare loc de pe podium „se traduce” într-un anumit număr de puncte. Punctele atribuite fiecărui loc obţinut de sportiv se adună la punctele clubului său şi astfel fiecare club însumează un anumit punctaj. Iar noi am înregistrat un nou record (după ce în luna mai, anul curent, am obţinut pentru cel de-al doilea an consecutiv Cupa Regelui pentru categoriile de copii 6-13 ani). În clasamentul Cupei României ne-am clasat pe poziţia a doua. Rezultatul este excelent, mai ales că am un lot tânăr, preponderent compus din cadeţi şi doar un sportiv la categoria de senori şi doi sportivi la categoria de tineret. Si, bineînţeles, punctele cele mai multe sunt aduse de categoriile seniori. Pentru noi, această poziţionare reprezintă o performanţă care ne bucură tare mult, dar care, în acelaşi timp, ne responsabilizează şi mai mult“, a declarat Oana Gîrleşteanu.

Mondialul din Slovenia, următorul asalt

Nu mai puţin de 10 sportivi ai clubului craiovean au obţinut calificarea la Campionatul Mondial din Slovenia, iar reuşita este cu atât mai mare cu cât criteriile pentru selecţionarea lotului au fost foarte restrictive.

„Pentru calificările pentru Campionatul Mondial din Slovenia s-a muncit foarte mult, concurenţa a fost foarte mare. Criteriile pentru selecţionarea lotului ce va reprezenta România la acest campionat sunt foarte restrictive, astfel că pentru probele individuale a fost selectat locul 1 de la finala din iunie de la Bucureşti şi locul 1 de la această finală de la Brăila, prin urmare capii de serie. Iar la probele de echipă a fost selectată doar ocupanta locului 1 de la finala de la Bucureşti. Prin urmare, cu toţii am ştiut că acest „bilet” pentru Mondiale era sinonim cu poziţionarea pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Reuşirea calificării a 10 sportivi legitimaţi la C.S. Centura Neagră Craiova, potrivit criteriilor restrictive, amintite mai sus, mă bucură nespus de mult. Participarea la un nou Campionat Mondial reprezintă posibilitatea pentru fiecare sportiv de a adăuga o filă importantă în palmaresul lui sportiv individual, iar pentru mine, ca antrenor, este şansa de a înregistra noi rezultate care să ajute clubul să rămână plasat, în continuare, printre cele mai merituoase din ţară. Nu plec niciodată cu un număr de medalii plănuit, nici nu vreau să spun un număr, însă am speranţa, poate chiar şi convingerea că rezultatele la care mă gândesc în această perioadă vor fi cele obţinute în concret“, a punctat antrenoarea sportivilor de la C.S. Centura Neagră Craiova.

Rezultate Centura Neagră Craiova – Finala Campionatului Naţional de Karate Tradiţional

Ana Ristoiu: medalie de aur: kata echipe feminin tineret; medalie de aur: kumite individual; medalie de aur: en bu mixt tineret; medalie de argint: fuku go feminin tineret; medalie de bronz: kata individual feminin tineret; medalie de bronz: kumite individual kogo tineret;

Damian Cobîrlău: medalie de aur: kumite individual tineret; medalie de aur: fuku go masculin tineret; medalie de aur: kumite individual kogo masculin tineret; medalie de aur: kumite echipe masculin tineret; medalie de aur: en bu mixt tineret; medalie de argint: en bu masculin tineret; medalie de bronz: kata individual masculin tineret;

Bianca Georgescu: medalie de aur: kata echipe feminin tineret; medalie de argint: kata individual feminin juniori.

Alexandru Călinescu: medalie de aur: kumite echipe masculin tineret; medalie de argint: kumite individual masculin juniori; medalie de argint: kata echipe masculin juniori; locul IV: kata individual masculin juniori

Eduard Alexandru: medalie de aur: kumite individual masculin juniori; medalie de aur: kumite echipe masculin tineret; medalie de argint: kata echipe masculin juniori; medalie de argint: en bu masculin tineret; medalie de bronz: fuku go masculin juniori;

Anastasia Moraru: medalie de aur: kata individual feminin cadeţi; medalie de aur: kumite individual feminin cadeţi; medalie de aur: enbu mixt cadeţi; medalie de argint: fuku go feminin cadeţi

Laura Petreanu: medalie de argint: kata echipe feminin cadeţi medalie de argint: kumite individual feminin cadeţi

Isabela Şerbănescu: medalie de argint: kata echipe feminin cadeţi medalie de bronz: kata individual feminin cadeţi

Raluca Ion: medalie de aur: kata echipe feminin tineret; locul IV: kata individual feminin cadeţi

Sebastian Lixăndroiu: medalie de aur: kata individual masculin cadeţi; medalie de aur: enbu mixt cadeţi; medalie de argint: kata echipe masculin juniori; medalie de bronz: kumite echipe masculin cadeţi

David Vlad: medalie de argint: kata echipe masculin cadeţi; medalie de bronz: kumite echipe masculin cadeţi

Bosa Luis: medalie de argint: kata echipe masculin cadeţi; medalie de bronz: kumite echipe masculin cadeţi

Eduard Creţu: medalie de argint: kata echipe masculin cadeţi;

Citeşte şi: Start perfect la Memorialul „Radu Zamfirescu“: SCMU Craiova – SCM Zalău 3-0