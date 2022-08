David Popovici: „Pe podium m-am gândit la toate steagurile României din tribună!“

David Popovici a reușit să câștige cea de-a doua medalie de aur din cadrul Campionatului European de natație de la Roma. Cu un timp de 1.42,97, David Popovici și-a devansat adversarii și a stabilit un nou record mondial la juniori. Înotătorul român a devenit doar al treilea înotător din lume care termină cursa de 200 de metri liber sub 1 minut și 43 de secunde.

După ce s-a impus în proba de 100 de metri liber, acolo unde a stabilit și un nou record mondial, puștiul minune al natației mondiale a câștigat medalia de aur și la proba de 200 de metri liber.

David Popovici a fost doar la o sutime de legendarul Michael Phelps, care în 2008 a terminat cursa de la Olimpiada din Beijing cu un timp de 1,42,96. Recordul mondial îl deține în continuare neamțul Paul Biedermann, 1:42:00, stabilit la Roma, în anul 2009.

Cursă extenuantă în finală

La finalul cursei, David Popovici a vorbit despre cursa superbă pe care a reușit-o și nu s-a declarat dezamăgit de faptul că nu a reușit să-l întreacă pe Michael Phelps.

„Sunt foarte satisfăcut. Nu sunt în niciun caz dezamăgit că nu am bătut timpul lui Phelps. Am un sentiment, nu prea știu cum să-l descriu. Dar nu are nimic. Am tot timpul din lume. Phelps, când a stabilit timpul, a făcut și record mondial. Cu pași mici și ușor, ușor ne îndreptăm în direcția pe care o dorim. Da, m-a obosit mai tare această finală, fiind a doua probă din program. M-a obosit neobișnuit de tare.

Dar nu a fost cea mai grea cursă din viața mea. Cu siguranță a fost cea mai bună cursă la 200 de metri. Dar asta face parte din sport, din ceea ce facem noi. Pe podium m-am gândit la toate steagurile României din tribună, la lumea care țipa și mă aplauda”, a spus David Popovici, citat de gsp.ro.

