Scrimă / Maria Boldor rămâne cu „picioarele pe pământ“: „Acum va începe greul!“

Sportiva română Maria Boldor, medaliată cu bronz în proba individuală de floretă a Mondialelor de scrimă de la Cairo, a declarat într-un interviu că va munci şi mai mult pentru a confirma rezultatul obţinut şi pentru a se califica la JO 2024 de la Paris.

„Îmi doresc să vină şi alte rezultate. Sunt conştientă că acum va începe greul, va trebui să muncesc şi mai mult, să confirm. Parisul îl simt mai aproape acum. Certitudinea nu există în sport, dar medalia asta mondială îmi dă mai multă încredere. Medalia asta mă face să mă simt puternică, mi-a arătat că pot, că sunt în stare. Sunt foarte bucuroasă pentru rezultat. Am trăit doar cel mai frumos moment al carierei. A fost de-a dreptul copleşitor, fascinant, incredibil“, a declarat Maria Boldor, citată de Agerpres.

„Am luat totul meci cu meci“

Floretista a povestit că nu fost interesată de ce adversare are pe tabloul principal şi s-a concentrat pe fiecare meci.

„Poziţia din clasament e doar un număr. E greu să ajungi în vârf, la medalii, indiferent de ce loc eşti în clasament. Dar da, dacă nu eşti cap de serie, întâlneşti adversari mai grei. Eu, vă spun sincer, nu m-am uitat o dată pe tablou. Nu ştiam cu cine trag. Am luat totul meci cu meci, adversar cu adversar. Am realizat că am luat medalie după ce am dat ultima tuşă cu franţuzoiaca Ranvier. Atunci mi-am spus, wow, am luat medalie“, a adăugat Boldor.

În prezent, Maria este antrenată la club de Florin Sebastian Gheorghe şi Virgil Sălişcan, iar la echipa naţională de Ana Pavel şi Petre Ducu. Medalia de bronz i-a adus Mariei Boldor un salt uriaş în clasamentul mondial FIE, de pe 117 pe 19 în prezent.

