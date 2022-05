Tenis de masă / CSU Craiova a ratat dramatic promovarea în Divizia A

CSU Craiova a fost extrem de aproape de o surpriză pe cât de mare, pe atât de plăcută în primul său an petrecut în Divizia B. Fetele pregătite de Vasile Florea au ratat la „mustaţă“ promovarea în Divizia A, după ce a pierdut la Dumbrăviţa, scor 3-2. Reamintim că în manşa tur, din Bănie, Craiova s-a impus tot cu 3-2, iar scorul pe seturi a fost 9-8, în timp ce la retur formaţia gazdă a avut 11-7 la seturi. Aceasta a fost şi diferenţa care a decis echipa care va merge din sezonul viitor în Divizia A.

Diana Radu, Bianca Jifcu şi Mădălina Orban au concurat şi de această dată pentru CSU Craiova. Cele două puncte au fost aduse de Diana (3-1) şi Bianca (3-1). Din echipa pregătită de Vasile Florea mai fac parte şi Carmina Găman şi Denisa Dumitru, dar nu au evoluat în această dispută.

Florea: „Ceea ce am realizat până acum este extraordinar!“

Antrenorul Craiovei, Vasile Florea, a explicat ce trebuia să se întâmple ca echipa sa să obţină calificarea şi la acest eşec, cu 3-2. Totodată, acesta a anunţat şi care este obiectivul principal din sezonul viitor.

„A fost un meci la fel de strâns ca şi cel din tur. Acel 3-2 din tur era extrem de fragil şi era aproape imposibil să câştigăm cu 3-1, aşa că noi aveam în plan să ajungem tot la acel 2-2. Problema a fost că noi, pentru mai multe şanse, trebuia să mai „furăm“, pe undeva, unul-două seturi. Din păcate, când am ajuns la ultimul meci, deja ştiam că singura şansă de a mai promova era doar victoria. Din păcate, am pierdut şi acum suntem nevoiţi să mai stăm un sezon în Divizia B.

Noi anul trecut am înfiinţat echipa, am promovat imediat, iar acum am luptat, din nou, pentru o nouă promovare. E cam greu să le faci pe toate una după alta, de aceea am zis să le luăm pas cu pas. Chiar şi aşa, am fost extrem de aproape de o promovare fantastică în Divizia A, la doar un an de la înfiinţare. Fiind realişti, ceea ce am realizat până acum este extraordinar. La final, toată lumea a fost puţin supărată, mai ales că este frustrant să pierzi aşa, la limită, dar mergem înainte. Ne dorim, acum, ca anul viitor să promovăm clar. Am văzut cum stă treaba, am văzut chiar şi nivelul fetelor noastre şi, zic eu, ştim ce avem de făcut“, a declarat Vasile Florea.

Citeşte şi: Halep, după victoria cu Badosa: „Vreau să devin mai bună pe zi ce trece!“