Lupte / Cupa României U17 și CN pe echipe, un real succes pentru CSU şi LPS Petrache Trișcu

Weekend-ul care tocmai s-a încheiat va fi unul de neuitat pentru LPS Petrache Trișcu şi CSU Craiova, dar și pentru toți cei care au pus umărul și au susținut cele două cluburi craiovene. La Tg. Mureș au avut loc Campionatul Național de lupte pe echipe și Cupa României U17, două competiții care s-au disputat în paralel și la care atât LPS Petrache Trișcu, cât şi CSU Craiova au obținut rezultate mai mult decât admirabile.

Aur şi argint la Cupă

Cupa României s-a desfăşurat pe plan individual, iar CSU Craiova i-a avut înscrişi în concurs pe Florin Mihalcea, David Boicea şi Luca Cazacu, toţi elevi la LPS Petrache Trişcu. Doi dintre ei au obţinut cele mai strălucitoare medalii, mai exact Florin Mihalcea (aur, cat. 51 de kg) şi David Boicea (argint, 65 kg). Luca Cazacu a încheiat al 5-lea, la categoria 80 kg. Rezultatele sunt mai mult decât excelente, având în vedere că cei trei au doar 14 ani împliniţi, iar competiţia este cu mult peste vârsta luptătorilor craioveni.

Pentru micii luptători olteni va urma o nouă competiţie importantă, Cupa României U15, iar antrenorul Aurel Cimpoeru va încerca, pe cât posibil, să-i refacă cât mai rapid posibil din toate punctele de vedere.

„Am obţinut două medalii, aur şi argint, şi pot spune că sunt rezultate foarte bune. Săptămâna aceasta plecăm la Odorheiu Secuiesc, unde va avea loc Cupa României la U15 şi avem speranţe. Toţi sunt cam obosiţi la momentul actual. Săptămâna trecută, sportivii mei au avut CN Şcolar, acum aceste competiţii, aşa că se adună oboseala. De aceea mi-e puţin teamă pentru Cupa României U15 şi trebuie să vedem cum pregătim şi acest concurs. Ei sunt motivaţi, dar mai este categoria de făcut, trebuie să dirijez antrenamentele astfel încât să nu se lovească, deci avem de lucru“, a declarat Aurel Cimpoeru.

Educaţi şi formaţi să performeze!

Cea de-a doua competiţie de la Tg. Mureş a fost Campionatul Naţional pe echipe U17, unde ca reprezentantă am avut-o pe LPS Petrache Trişcu. Clubul din Bănie şi-a format în premieră o echipă pentru un asemenea concurs, iar rezultatul nu a ezitat să apară: medalie de bronz!

Echipa LPS Petrache Trişcu a fost formată din Răzvan Căruț (45 kg), Tommaso Dascălu (48 kg), Sorin Lăzărică (51 kg), Laurenţiu Durlă (51 kg), Florin Mihalcea (55 kg), Adrian Ciocea (60 kg), David Boicea (65 kg), Daniel Cocoşilă (71 kg), Luca Cazacu (80 kg), dar şi din antrenorii Marius Cimpoeru, Aurel Cimpoeru şi Valentin Boboșca.

„La Campionatul Naţional pe echipe U17 am fost înscrişi cu LPS Petrache Trişcu şi am obţinut bronzul. Este prima medalie cucerită pe echipe pentru LPS, pentru că niciodată nu a mai existat echipă. Acum s-a format pentru prima dată şi iată că imediat avem parte şi de o performanţă remarcabilă. Am concurat cu echipele din Tg. Mureş, care s-au unit şi din patru echipe au format două. Ne-am bătut de la egal la egal cu ambele. Am pierdut cu una la scorul de 6-4 şi cu cealaltă, la 5-5, la egalitate, am cedat la câteva puncte tehnice. Dacă aveam puţină şansă sau dacă era echipa completă, puteam lua o medalie şi mai strălucitoare. Au fost cinci echipe înscrise în competiţie. Noi am câştigat cu Inter Petrila, scor 6-4, dar şi cu CSM Dunărea Galaţi, scor 5-4. Aş putea menţiona şi faptul că toţi sportivii de la LPS au avut o atitudine grozavă şi au fost încurajaţi din sală de cei care nu aveau echipe“, a mai punctat Aurel Cimpoeru.

Alexandra Anghel şi Răzvan Kovacs părăsesc cu fruntea sus Europeanul

Nu am încheiat de vorbit despre lupte, pentru că săptămâna trecută s-a desfăşurat şi una dintre cele mai importante competiţii la nivel internaţional, şi anume Campionatul European. Concursul s-a disputat la Budapesta, în Ungaria, iar CS Universitatea Craiova a avut doi reprezentanţi: Alexandra Anghel (72 kg) şi Răzvan Kovacs (57 kg). Nu s-a obţinut medalie, dar este de apreciat munca şi devotamentul celor doi sportivi, care nu au încetat în niciun moment să creadă în victorie. Totodată, trebuie menţionat faptul că Alexandra Anghel este la prima competiţie de o asemenea anvergură după doi ani de zile, în care s-a luptat cu o accidentare complicată.

„Alexandra a încheiat pe locul al 5-lea Europeanul de la Budapesta, la egalitate cu adversara sa. Scorul a fost 3-3, dar arbitrii au avut o decizie controversată şi au dat victoria bulgăroaicei. Practic s-a ratat la mustaţă medalia de bronz. În 2019 a fost ultimul turneu de o asemenea anvergură la care a participat Alexandra, asta din cauza accidentării groaznice pe care a avut-o. Revenind în joc, consider că a făcut un Campionat European foarte bun. A întâlnit adversare puternice. Tosun, reprezentanta Turciei, e campioană mondială la U23, vicecampioană mondială la senioare. În finala mică, sportiva noastră a pierdut în faţa bulgăroaicei Yanova, vicecampioană la Cupa Mondială din 2021.

Au fost doar adversare de top şi pot spune că, dacă era pe partea cealaltă de tablou, se întorcea liniştită cu medalie acasă. Aceasta a fost competiţia, câteodată ne favorizează, câteodată nu, dar important este că Alexandra arată progres. Cred că va ajunge la forma pe care ne-o dorim cu toţii în viitoarele competiţii care ne stau în faţă.

De partea cealaltă, la European a participat şi Răzvan Kovacs. Acesta a încheiat pe locul al 7-lea, dar înaintea competiţiei suferise o accidentare la cot, o uşoară luxaţie. Şi-a procurat cotieră, dar probleme tot au fost, asta era evident. Putea obţine mult mai mult dacă era în plenitudinea forţelor“, a încheiat antrenorul Aurel Cimpoeru.

