Lupte / LPS Petrache Trişcu se întoarce cu şapte medalii de la Finala CN Şcolar

Weekend-ul care tocmai s-a încheiat a consemnat o nouă competiţie importantă de lupte la nivel naţional. La Reșița, în perioada 25-27 martie, a avut loc Finala Campionatului Național Şcolar, iar LPS Petrache Trişcu Craiova nu avea cum să lipsească de la un asemenea eveniment.

Clubul LPS s-a deplasat la Reşiţa cu 13 sportivi, îndrumaţi de aproape de Valentin Boboşca, Aurel şi Marius Cimpoeru. Nu mai puţin de şapte dintre ei au impresionat şi au obţinut câte o medalie, una mai strălucitoare decât alta. Altfel zis, per total s-au câştigat două medalii de aur (Andreea Ungureanu, cat. 46 kg şi Florin Mihalcea, cat. 51 kg), două de argint (Tomasso Dascălu, cat. 48 kg şi Sorin Lăzărică, cat. 51 kg) şi trei de bronz (Luiza Ghindaru, cat. 40 kg, Bianca Dumitru, 43 kg şi Alina Oprea, 43 kg). De asemenea, Răzvan Căruţ s-a clasat pe locul al 5-lea.

Un an senzaţional pentru LPS

Unul dintre antrenorii luptătorilor de la LPS, Aurel Cimpoeru, a vorbit cu GdS despre reuşitele elevilor săi şi jocurile tensionate care au avut loc pe tot parcursul competiţiei. Totodată, acesta a anunţat şi programul extrem de încarcat din următoarea perioadă.

„A fost Finala Naţională în weekend-ul precedent şi pot spune că, pentru LPS Petrache Trişcu, este un an senzaţional, cu 7 medalii, una mai strălucitoare decât alta. Am avut şi o finală interesantă şi extrem de disputată între elevii noştri, la cat. 51 kg, Florin Mihalcea şi Sorin Lăzărică. Nu am mai avut Campionat Naţional Şcolar în anii de pandemie şi, după toată această pauză, să obţinem şapte medalii, nu este deloc uşor sau la îndemână. Au fost destul de multe emoţii. Să fiu sincer, nu a fost deloc facil nici pentru noi, antrenorii, în finala în care au luptat sportivii noştri, pentru că nu ştii cum să te împarţi şi, până la urmă, nu ai cum să faci asta.

Ne pregătim acum de Cupa României şi Finala pe echipe. Deci vom avea o săptămână plină din toate punctele de vedere. Pe lângă cele două competiţii, suntem cu gândul la Răzvan Kovacs şi Alexandra Anghel, care participă la Campionatul European la nivel de seniori de la Budapesta. Nici nu ştim cum să ne împărţim mai bine, dar mă bucur că formăm o echipă frumoasă şi ne putem ajuta în astfel de situaţii“, a spus Aurel Cimpoeru, pentru GdS.

Citeşte şi: Ovidiu Hațegan a suferit un infarct şi a fost operat de urgenţă