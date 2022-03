Vettel: „Presiunea pentru Verstappen nu va fi o povară, ci un plus“

Noul sezon de Formula 1 va debuta în acest weekend, cu Grand Prix-ul din Bahrain. Sebastian Vettel, cvatruplu câștigător al Marelui Circ, a vorbit despre duelul așteptat dintre Verstappen și Hamilton, iar neamțul crede că pilotul de la Red Bull va concura fără vreo presiune pe umerii săi.

Max Verstappen va intra pe pistă pentru prima dată în calitate de campion en titre al competiției de Formula 1 în weekend-ul din Bahrain.

„Din ce îmi aduc aminte, este un plus să concurezi din statutul de favorit. Ia foarte multă presiune de pe umerii tăi și este un sentiment incredibil să începi sezonul în calitate de campion. Ai numărul unu pe monopost, ceea ce este un privilegiu și toți am vrea să fim în acea poziție. Nu o văd ca pe o povară, ci un plus, iar Max va simți probabil același lucru“, a declarat Vettel, citat de Eurosport.

Pilotul olandez este nerăbdător să înceapă noul sezon alături de Red Bull. Max Verstappen a vorbit despre echipă și despre monopostul său.

„Am învățat multe de la testările din Barcelona și Bahrain și sunt foarte entuziasmat să ne concentrăm atenția pe curse acum. Totul este nou și sunt multe necunoscute îndreptându-ne către prima cursă a sezonului și aștept să vad unde ne vom situa în comparație cu restul, după calificările de sâmbătă. Mașina arată bine și ca echipă suntem într-o poziție foarte bună”, a punctat olandezul.

