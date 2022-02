A revenit în forţă! Alexandra Anghel, medaliată cu bronz la turneul „Yasar Dogu“

Turneul Internaţional Ranking Series „Yasar Dogu“ (lupte), din Turcia, cu acumulare de puncte în clasamentul mondial, a avut loc săptămâna trecută, iar clubul CS Universitatea Craiova a avut-o ca reprezentantă pe Alexandra Anghel. Ea a obţinut 5.800 de puncte la prima participare după o perioadă de inactivitate de aproape doi ani de zile (în turneele internaţionale) şi a reuşit să ia bronzul la categoria 72 kg. Pentru medalie, Alexandra s-a luptat cu turcoaica Tosun, cea care a fost campioană mondială la Bucureşti, în 2018. Atunci o depăşea în finală chiar pe sportiva olteancă.

Antrenorul Alexandrei Anghel, Aurel Cimpoeru, a vorbit cu GdS despre reuşita elevei sale şi se bucură că a revenit în competiţii la un nivel excelent. De asemenea, acesta a anunţat că deja au început pregătirile pentru Campionatul European, de la finalul lunii martie.

„Am aşteptat o competiţie de asemenea anvergură. Am verificat-o pe Alexandra anul trecut, la Campionatele Naţionale, imediat de la revenirea după accidentare şi atunci era la o capacitate de aproximativ 70%. Acum am privit cu emoţii acest concurs, atât eu, cât şi ea. Am vrut să vedem dacă putem pune în practică ultimele date tactice şi tehnice din antrenamentele pe care le-am făcut aici, în perioada ei de recuperare. Şi se pare că am reuşit să ne ducem planul la bun sfârşit, iar acest lucru mă bucură foarte mult.

Mi-a demonstrat că are o încredere mai mare în ea după ce a revenit pe saltea. Urmează Campionatul European de seniori de la Budapesta, de la sfârşitul lunii martie/începutul lunii aprilie şi ne bucurăm că va putea participa. Ne dorim să fie sănătoasă, să lucreze la capacitate maximă, să poată ridica puţin nivelul pregătirii fizice şi specifice şi să se prezinte cum ar trebui la un Campionat European“, a declarat Aurel Cimpoeru.

Cu gândul la eleva sa şi de la distanţă

Chiar dacă nu este prezent la fiecare competiţie la care participă Alexandra, antrenorul ei o susţine necondiţionat şi speră ca la turneele majore să o sprijine direct din sală.

„Sunt foarte mulţumit şi cred că şi ea este, cu toate că a pierdut un meci la o sportivă din Germania, care a şi participat la Jocurile Olimpice. A dus meciul bine, dar o ezitare a făcut să piardă acel duel. Din punctul meu de vedere, dacă ar fi reuşit să gestioneze cum trebuie acel moment din meci, cu siguranţă ar fi câştigat chiar medalia de aur. Îmi pare rău că nu o pot însoţi la competiţiile internaţionale. Ea face pregătirea cu lotul naţional, iar deplasările se fac de către federaţie. Sper ca la competiţiile majore, cum ar fi Campionatele Europene, să pot să fiu alături de ea, pentru că este nevoie întotdeauna de sprijin emoţional şi, de ce nu, de câteva indicaţii tactice“, a mai spus Aurel Cimpoeru.

Memorialul „Ilie Marinescu şi Vlad Marcel“, o reuşită pentru sportivii de la LPS

Pe lângă reuşita Alexandrei Anghel din Turcia, la finele săptămânii tocmai încheiate a avut loc, în sala de scrimă a liceului Petrache Trişcu, Memorialul „Ilie Marinescu şi Vlad Marcel“. Acesta a fost organizat sub titulatura de turneu internaţional, Memorialul Ilie Marinescu şi Vlad Marcel.

La această competiţie au participat, în total, 290 de sportivi la lupte libere şi feminin şi 20 la greco-romane. De asemenea, au fost prezenţi oaspeţi din Republica Moldova (trei echipe), dar şi din Bulgaria. Din ţară, 14-15 echipe au concurat, cu excepţia celor din Craiova.

Sportivii de la LPS Petrache Trişcu au reuşit să obţină 16 medalii, dintre care 5 de aur, ceea de reprezintă o reuşită totală pentru Craiova, dar şi pentru liceul cu program sportiv. Un rol important în obţinerea acestor rezultate l-au avut şi antrenorii Aurel Cimpoeru, Marius Cimpoeru şi Valentin Boboşca, cei care le-au fost alături sportivilor şi i-au susţinut în fiecare moment.

Memorialul „Ilie Marinescu şi Vlad Marcel“ a fost organizat de Direcţia Judeţeană de sport, în parteneriat cu LPS Petrache Trişcu, Asociaţia Judeţeană de Lupte şi clubul sportiv Vlad Marcel 2021. Şcoala a pus la dispoziţie sala de scrimă, pentru că este cel mai adecvat spaţiu pentru un asemenea eveniment.

Numai cuvinte de laudă din partea federeţiei

Memorialul „Ilie Marinescu şi Vlad Marcel“ a avut parte de o organizare excepţională la LPS Petrache Trişcu, iar acest lucru a fost evidenţiat chiar de către oficialii Federaţiei Române de Lupte.

„Un weekend reușit pentru micii luptători români! În acest sfârșit de săptămână a avut loc la Craiova Memorialul Ilie Marinescu&Vlad Marcel, competiție care a umplut sala cu peste 300 de copii din toată țara, dar și din Bulgaria și Republica Moldova. Președintele FRL, Răzvan Pîrcălabu, alături de vicepreședinții Alexandru Ballai, Constantin Iancu și Constantin Borascu au luat parte la Memorialul organizat ireproșabil la Craiova. Felicitări organizatorilor și tuturor participanților!“, se arată în comunicatul FRL.

