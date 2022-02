Box / Craiovenii Stuparu şi Gogoşeanu au adus medaliile de bronz de la CN U22

În perioada 15-19 februarie, la Braşov, a fost organizat Campionatul Naţional U22 de box. Clubul CSM Craiova a participat cu trei sportivi, iar doi dintre ei au izbutit să obţină şi câte o medalie. După ce anul trecut unul dintre ei a ieşit campion, iar celălalt vicecampion, de această dată ambii au luat medalia de bronz. De menţionat că cei doi pugilişti olteni au cedat în faţa sportivilor care aveau să iasă campioni.

Petrică Cosmin Stuparu, la categoria 57 kg şi Costinel Gogoşeanu, la categoria 67 kg au performat pentru CSM Craiova într-o competiţie la care au participat, în total, 66 de boxeri de la 30 de cluburi.

Constantin Cucu: „Uşor-uşor boxul se dezvoltă în Craiova“

Antrenorul boxerilor craioveni, Constantin Cucu, a explicat care a fost motivul principal pentru care culoarea medaliilor nu a fost mai strălucitoare. De asemenea, acesta a mărturisit că se bucură de faptul că boxul se dezvoltă din ce în ce mai mult în Craiova.

„Categoriile de greutate s-au schimbat de această dată şi implicit şi jocurile au fost altele. Gogoşeanu a fost bolnav o săptămână înainte de acest turneu, dar nu de Covid, şi a slăbit peste măsură. La competiţie ajunsese cu 64-65 de kg, iar munca lui a devenit, implicit, mai dificilă. Pe 1 martie va urma Cupa României de fete, iar la finalul lunii va avea loc Cupa României de seniori. Acolo poate Gogoşeanu să-şi demonstreze adevărata valoare, dar şi Stuparu poate face o figură frumoasă.

Au fost 13 finale extrem de disputate şi pot spune că de mult timp nu am mai văzut box la nivelul acesta în România. Uşor-uşor boxul se dezvoltă în Craiova, pentru că avem material de calitate aici. Problema principală este că nu avem la nivelul oraşului o sală de box adecvată. Ne luptăm de la egal la egal cu marile forţe ale boxului, din Ploieşti, Iaşi, dar condiţiile în care ne pregătim nu sunt normale pentru acest nivel, pentru performanţă. Noi nu am beneficiat de o pregătire de iarnă, pentru că nu am avut cum, dar mergem înainte aşa cum se poate“, a spus Constantin Cucu.

