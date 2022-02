Ana-Maria Brânză nu ştie încă dacă se alătură conducerii COSR

Vicecampioana olimpică de la Tokyo, Ana-Maria Popescu, a declarat, marţi, că se gândeşte şi face în continuare calcule în ceea ce priveşte propunerea preşedintelui Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, de a se alătura echipei de conducere a COSR. Retrasă din activitate la începutul lunii decembrie a anului trecut, ea nu a oferit un termen, dar a precizat că în perioada următoare va decide ce va face în continuare.

„M-am mai gândit şi îmi fac în continuare calcule. Mai am puţin de respirat până o să dau şi marea veste, ce o să facă Ana-Maria Brânză. Momentan a încercat să se întoarcă în sala de scrimă pentru câteva asalturi cu colegele… şi nu vreţi să ştiţi prin ce dureri am trecut, dar a fost OK“, a declarat Ana-Maria Popescu, citată de Agerpres.

Povestea „Brânzicăi“ a ajuns la sufletele copiilor

Ana-Maria Popescu a participat, marţi, la un atelier de lectură alături de copii, organizat de Asociaţia CONIL cu ocazia Zilei Naţionale a Cititului. Ea le-a citit copiilor din cartea sa „En Garde! Fetiţa cu masca tricoloră” lansată în 2018.

„Mă fascinează, eu sunt o iubitoare de poveşti şi mă bucur că prin astfel de evenimente pot să ajung la copii. Iar lucrul cel mai important este că mai avem dascăli care se interesează şi de activităţi extra pentru copiii lor, mai departe de ce au de predat la oră. Trebuie să recunosc, când era obligatoriu la şcoală cititul nu reprezenta o plăcere. Dar pentru mine cititul înseamnă o evadare. Toţi avem nevoie de astfel de evadări“, a mai punctat scrimera

Întrebată dacă a reuşit să îi facă pe copii să iubească scrima prin cartea sa, Ana-Maria Popescu a răspuns:

„Nu ştiu, dar mă bucur că povestea Brânzicăi a fost foarte bine primită. Şi acum, la patru ani de la lansare, încă se mai vorbeşte despre povestea Brânzicăi. Nu ştiu dacă ei au fost atraşi de scrimă, dar sper ca într-un fel să-i fi atins povestea în sine, a ideii de performanţă care nu este de fiecare dată roz cu unicorn şi vată pe băţ. Dar atât timp cât îţi doreşti foarte mult şi munceşti poţi să ajungi acolo unde îţi doreşti”.

Scrima a început să fie îndrăgită

Vicecampioana de la Tokyo s-a arătat bucuroasă de faptul că în ultima perioadă întâlneşte din ce în ce mai mulţi copii care practică scrima.

„Copiii sunt plini de entuziasm, de bucurie… şi mă bucur că am văzut câţi fac sport şi chiar scrimă. În ultimul timp am vizitat destul de multe şcoli. În fiecare am găsit cel puţin un copil care să facă scrimă, un lucru mare pentru noi. Mă bucur că aceşti copii practică sport, nici nu contează dacă la nivel de performanţă sau de iniţiere. E un semn bun, părinţii au înţeles că aceşti copii au nevoie de sport. Rămâne sarcina noastră mai departe cum îi ducem spre marea performanţă”, a precizat Ana-Maria Popescu.

