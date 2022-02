​Elisabeta Lipă: „Suferim la mentalitate, e dificil să creşti noi campioni“

​Elisabeta Lipă, preşedintele Federaţiei Române de Canotaj, a declarat, luni, că procesul de creştere a campionilor este unul foarte dificil. De asemenea, aceasta a precizat că generaţiile tinere au nevoie de încredere, pentru că sportivul român suferă la capitolul mentalitate.

„Este foarte dificil să creşti noi campioni. Dar când am venit aici am spus că trebuie să continui. O să o fac atâta timp cât mă ţin puterile să mă dedic canotajului, un sport frumos care m-a ajutat să ajung ceea ce sunt. Şi mi-am propus să dau înapoi generaţiei tinere măcar pe jumătate cât au făcut şi alţii pentru mine.

Generaţiilor tinere trebuie să le dăm încredere. Asta am făcut eu când canotajul românesc a obţinut două titluri mondiale… atunci am schimbat antrenorul. Pentru că noi aici suferim la mentalitate. Nu avem încredere şi cineva trebuie să vină şi să spună că şi noi suntem la fel de buni ca adversarii noştri şi că performanţa nu se face bătând din palme. Dar, dacă eşti înzestrat cu un talent de Dumnezeu ca să faci sport de performanţă, atunci merită să faci toate aceste sacrificii.

Dar performanţă nu poţi să faci bătând din palme. Campioni nu poţi creşti de la un an la altul. De un campion trebuie să ai grijă ca de o floare…să o însămânţezi, s-o uzi, te rogi, vorbeşti şi o urmăreşti zi de zi, pentru ca ea să crească mare şi să îţi placă ceea ce vezi. Aşa este şi în viaţa asta a noastră, a celor care ne ocupăm de medalii“, a spus Elisabeta Lipă, citată de Agerpres.

„Canotajul românesc are nevoie de o pistă“

Lipă regretă că statul român nu a reuşit să construiască nici acum o pistă de canotaj, deşi această disciplină realizează constant performanţe la Jocurile Olimpice.

„Eu am participat la 6 ediţii ale Jocurilor Olimpice, vorbim de 24 de ani de activitate. Un om iese la pensie după 24 de ani… La ultima ediţie am mers pentru că nu voiam ca toată viaţa să trăiesc cu gândul că aş mai fi putut, dar nu m-am dus nici măcar să încerc. Şi asta le spun şi sportivilor din generaţia actuală. Şi m-aş fi dus şi la a şaptea ediţie a Jocurilor Olimpice, pentru că organismul mă ţinea. Dar am zis ce pot eu să fac?

Ne trebuie şi nouă o pistă de canotaj, nu pentru mine, pentru canotajul românesc. Pentru că am fost la trei ediţii pe primul loc, noi am fost cei mai buni din lume… Şi am zis dacă nici la nivelul ăsta statul român nu e în stare să facă ceva pentru canotajul românesc atunci… şi n-a făcut (n.r. – pista de canotaj). Şi dacă statul nu a făcut, nici eu nu am ajuns la Jocurile de la Beijing”, a mai punctat Elisabeta Lipă.

