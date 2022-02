Bogdan Ţibîrnă: „Am câştigat acum, dar nu ne relaxăm la meciul din Cupă!“

SCMU Craiova a dispus categoric de Galaţi, în deplasare, şi îşi continuă forma excelentă din 2022. Bogdan Ţibîrnă a mărturisit că unicul gând al echipei a fost să se impună la Galaţi, iar acum, cu Rapidul, îşi doreşte revaşa.

„Ăsta a fost obiectivul nostru principal, să câştigăm la Galaţi. Ne bucurăm că am reuşit să şi rulăm tot lotul, să ne mai şi odihnim puţin, pentru că a fost o deplasare lungă. Contează şi faptul că nu ne-am accidentat în privinţa următorului meci, cu Rapid, dar şi a Final Four-ului. Am condus cam tot meciul, am câştigat, însă asta nu înseamnă că ne relaxăm acum şi că privim ca fiind uşor jocul din semifinalele Cupei. Dimpotrivă, o să tratăm meciul cu seriozitate maximă, pentru că vom juca şi în faţa publicului nostru şi ne dorim să evoluăm în finală. Acum urmează Rapid, îi vom studia bine săptămâna asta şi sperăm să ne putem lua revanşa după eşecul din tur“, a spus Bogdan Ţibîrnă, pentru GdS.

Partida dintre SCMU Craiova şi Rapid este programată vineri seară, la ora 18.00, în Sala Polivalentă.

