(VIDEO) / SCMU Craiova vrea o nouă victorie în campionat, în deplasare la Rapid

Cele trei victorii din startul campionatului doar le-au creat şi mai multă „poftă“ de a câştiga baschetbaliştilor de la SCMU Craiova, care se pregătesc de un nou joc în LNBM. Băieţii pregătiţi de Michalis Kakiouzis se deplasează duminică la Bucureşti, pentru partida cu Rapid, una dintre echipele proaspăt promovate în prima divizie. Disputa va avea loc de la ora 18.00.

Primele runde au adus şi succese pe linie pentru olteni, care şi-au expus şi jocul spectaculos în faţa propriilor suporteri. După ce au eliminat Oradea din Cupă, gruparea din Bănie a dispus, pe rând, de Tg. Jiu, Sibiu şi Galaţi. Acum, principala ţintă până la duelul de foc cu UBT Cluj, de miercurea viitoare, este victoria cu Rapid. Chiar dacă startul lor de campionat nu este unul de lăudat, antrenorul Michalis Kakiouzis avertizează şi îndeamnă la atenţie maximă.

Totodată, tehnicianul grec al Craiovei nu subestimează nicio echipă din Liga Naţională, în special pe cea a Rapidului, următoarea adversară.

„Jucăm duminică seară la Rapid, o deplasare foarte importantă pentru noi. Jucăm împotriva unei echipe care nu a început prea bine campionatul, dar care poate fi periculoasă în multe momente. Trebuie să muncim mult dacă vrem să avem şanse să câştigăm. Suntem extrem de concentraţi, ştim ce avem de făcut şi pot spune că suntem pregătiţi de meci. Chiar dacă sunt o echipă nou-promovată, şi noi am schimbat toţi jucătorii, am creat ceva aproape de la zero. Indiferent de adversar, mergem la victorie.

În acest moment nu este nicio presiune. Ne hrănim cu presiunea, o întâlnim şi la antrenamente, iar dacă vrem să ajungem în fazele superioare ale campionatului, trebuie să fim obişnuiţi cu genul acesta de presiune. Sunt momente în timpul meciurilor în care nu sunt mulţumit de ceea ce jucăm, dar important este că avem timp să reglăm ceea ce nu funcţionează“, a punctat antrenorul Kakiouzis.

Franklin: „Niciodată nu subestimăm un adversar“

Unul dintre jucătorii „cheie“ ai formaţiei alb-albastre, Troy Franklin, este de părere că echipa sa trebuie să rămână concentrată în fiecare clipă a jocului cu Rapid pentru a nu se produce o surpriză neplăcută.

„Am urmărit echipa celor de la Rapid. Au o formaţie bună, competitivă, dar sunt sigur că dacă vom începe meciul tare nu vom avea probleme. Niciodată nu subestimăm un adversar. Tratăm toate meciurile la victorie, pentru că, dacă neglijăm o formaţie mai puţin experimentată, s-ar putea să facem o surpriză neplăcută. Nu mă gândesc doar la realizările personale, ci să-mi ajut echipa. La Sibiu eu am fost cel care am adus punctele, în meciul cu Galaţi mi-am ajutat colegii. Suntem o echipă bună la ora actuală şi avem potenţial să ne îmbunătăţim jocul pe parcurs“, a spus Franklin.

