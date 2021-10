Echitaţie / Etapa a 4-a de la Summer Tour, o reuşită pentru sportivele de la CSM Craiova

Chiar dacă în ultimele decenii pasiunea pentru echitaţie a cam dispărut din Bănie, iar situaţia financiară nu permite ca acest sport să se relanseze, se pare că, în continuare, semnele de la clubul CSM Craiova sunt excelente. Fraţii Sergiu şi Robert Pistorel fac o treabă excelentă la clubul craiovean, la care, după cum menţionează primul dintre ei, antrenează din 2013. Plăcerea de a instrui şi de a petrece timp alături de cai şi de iubitori i-a ţinut aproape de acest sport, chiar dacă partea financiară nu e de lăudat, iar condiţiile de antrenamente nu sunt cele mai bune.

La ultima competiţie la care clubul CSM Craiova a participat, şi anume Etapa a 4-a din cadrul turneului Summer Tour, au venit şi rezultate, aşa cum ne şi aşteptam. Concursul s-a ţinut la Prejmer, o localitate din judeţul Braşov, iar clubul din Bănie a participat cu trei sportive.

Bianca Tudor (11 ani), alături de calul „Maraton“, a participat la probele rezervate sportivilor debutaţi. Ea a fost în primul an de concurs. A obţinut două locuri 1 şi două locuri 4. De asemenea, un rezultat foarte bun pentru ea chiar la prima participare a fost calificarea în finala probei de sportivi debutanţi, care se va desfăşura în această săptămână.

Timeea Asproiu (12 ani) şi calul ei, „Ducesa“, a concurat la probele rezervate copiilor (cat. copii 1). La final, aceasta a obţinut două locuri 1 şi două locuri 5 la categoria E

Carla Dobrică (17 ani), o adolescentă cu experienţă mai mare în ale echitaţiei, încalecă de peste 6 ani calul „Colonel“. Din păcate, ea vine după o absenţă de aproape un an din cadrul concursurilor de echitaţie, deoarece căluţul a fost bolnav, a trebuit să fie operat, iar şase luni a urmat un repaus total. Acesta a fost primul concurs la care Carla a participat în 2021, iar rezultatele nu sunt deloc rele: două locuri 3 la categorie E şi un loc 7 la categorie D.

Rezultate excelente în condiţii dificile

Instructorul fetelor de la CSM Craiova, Sergiu Pistorel, a stat de vorbă cu GdS şi ne-a explicat cât de grea este munca fetelor, mai ales când situaţia financiară nu este deloc bună. În acelaşi timp, Sergiu s-a arătat tare mândru de rezultatele obţinute de elevele sale.

„Bianca a obţinut rezultate deosebite. Anul acesta am dus-o prima dată la concurs, a făcut cele trei etape obligatorii şi s-a calificat pentru finală. Dacă nu ai trei concursuri bifate şi cu rezultate de calificare, nu ajungi în finală. Fetele sunt încantate de ceea ce fac. Pot spune că este un microb această călărie. Ne pare rău că nu putem participa mai des la concursuri din cauza lipsei financiare. Părinţii le asigură totul şi este foarte greu, pentru că sunt destule costuri, de transport, de cazare, taxe de concurs, multe lucruri pe care o familie nu şi le poate permite des.

Sunt extrem de mulţumit de tot ce s-a realizat la acest concurs. Noi la ce concurs mergem, avem ambiţie să câştigăm, cu toate că mergem o dată la şase luni. Sunt multe lucruri care ne lipsesc şi ne împiedică să performăm mai des, precum şi lipsa condiţiilor de antrenament. Dar, aşa cum suntem, facem faţă cu brio şi ne mândrim cu rezultatele pe care le obţinem. Fetele se mobilizează extraordinar la concurs şi aduc rezultate pentru Craiova“, a punctat Sergiu Pistorel, instructor CSM Craiova.

„Ne gândim doar la primul loc“

Sergiu Pistorel a mărturisit că unicul său gând este ca eleva lui să obţină primul loc la finala din acest weekend. Totodată, acesta ne-a vorbit, pe scurt, despre cum s-a lansat în „lumea“ echitaţiei.

„Bianca va participa, începând de joi, la finala probei la CN de sportivi debutanţi, iar aşteptările sunt mari. Vrem şi credem că poate să câştige, să se claseze pe primul loc. Ne gândim doar la primul loc, dar rămâne de văzut, pentru că nu concurăm singuri.

Cu caii sunt din 1975, când m-am legitimat la CSM Craiova şi antrenez aici din 2013. Acest „microb“ l-am căpătat de mic, cu toate că acasă nu am avut cai, precum au alţii. Mi-a plăcut mult ideea în momentul în care am văzut caii pe Hipodrom şi am urmat această activitate“, a adăugat Sergiu Pistorel.

Citeşte şi: Gabi Ruse mai are un meci până pe tabloul principal de la Indian Wells