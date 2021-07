Larisa Iordache a făcut RMN, iar rezultatul ne îngrijorează: entorsă metatarsiană!

Larisa Iordache a obținut calificarea în finala de la bârnă din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, dar a încheiat exercițiul în lacrimi din cauza unei accidentări la gleznă. Larisa Iordache a efectuat un RMN, iar clubul de care aparține (CS Dinamo) a anunțat care este starea de sănătate a gimnastei.

„Cu dureri la picior, cu lacrimi în ochi, dar cu o inimă cât toată România, Larisa Iordache a reuşit să-şi asigure un loc în finala olimpică de la bârnă. Larisa va concura pentru medalii peste opt zile, pe 3 august, iar timpul îi este aliat în lupta teribilă pe care o duce cu durerea. La controlul medical ulterior (RMN) s-a descoperit că are o entorsă metatarsiană. Va avea trei zile de pauză forţată, după care va începe pregătirea pentru finală! De acasă, îi transmitem şi noi toată energia pozitivă de care are atât de mare nevoie”, a anunţat CS Dinamo.

Reamintim că Iordache a ales să participe la JO 2020 doar în proba de bârnă din cauza durerilor pe care le resimte la glezna stângă.

„Dacă îi trece inflamaţia, Larisa ştie ce are de făcut“

Antrenorul lotului olimpic de gimnastică artistică, Cristian Moldovan a vorbit despre accidentarea sportivei noastre şi despre ce are de făcut în zilele următoare.

„Este o entorsă metatarsiană şi i-au recomandat trei zile de pauză cu gheaţă şi fizioterapie. Larisa a fost cu medicul Dan Tănase (medicul şef al Echipei Olimpice a României) la policlinica din Satul Olimpic, i-au făcut RMN, o radiografie, ecografie. Ea are dureri mai vechi şi de asta am hotărât să facem un singur aparat. Nu e însă o problemă, principalul este să-i treacă inflamaţia de la picior. Dacă îi trece inflamaţia, Larisa ştie ce are de făcut, ştim şi noi ce avem de făcut şi nu e în pericol locul ei acolo sus pe podium. Totul e să fie ea sănătoasă, să treacă această inflamaţie. Exerciţiile le ştie, le-a făcut de atâtea ori încât trei zile nu înseamnă prea mult pentru ea“, a spus Cristian Moldovan.

De asemenea, Cristian Moldovan a apreciat că în finală Larisa are şanse la medalie şi că diferenţa se va face la execuţie.

„Exerciţiul Larisei a fost bun, au fost doar două elemente la care a avut mici ezitări şi coborârea, bineînţeles, unde a simţit durerea şi a fost greu pentru ea să fixeze aterizarea. Dar poate să-l facă şi mai bine şi medalia este posibilă. Finala va fi o finală foarte puternică, chinezoaica (Chenchen Guan) are o notă foarte mare de plecare şi o execuţie foarte bună, iar între celelalte gimnaste de la locul doi la opt sunt trei zecimi diferenţă. Diferenţa între sportive va fi făcută de execuţie“, a mai spus Moldovan.

