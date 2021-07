Să înceapă Olimpiada! România, pregătită să scrie istorie!

De mâine dăm startul Jocurilor Olimpice! În intervalul 22 iulie – 8 august, România va sta cu sufletul la gură zi de zi, pentru că încep cu adevărat emoţiile unei Olimpiade. Chiar dacă nu ne vom afla în tribune, vom fi alături de sportivii români calificaţi la JO de vară, cel mai mare eveniment multi-sportiv mondial. Va fi o ediţie cu totul atipică (numărul 32), în care sportivii, ca şi delegaţiile oficiale, precum şi jurnaliştii vor fi nevoiţi să respecte reguli foarte stricte. Trebuie să menţionăm că, pentru prima dată în istorie, o ediție a Jocurilor Olimpice, amânată cu un an, se desfășoară într-o țară care a decretat stare de urgenţă din cauza pandemiei SARS-CoV2.

Televiziunea Română va transmite în direct şi înregistrat peste 200 de ore de la cea mai aşteptată ediţie a Jocurilor Olimpice de până acum, #Tokyo2020. De asemenea, şi pe Eurosport se pot vedea competiţiile la care vor participa sportivii români şi nu numai. Din 22 iulie, pentru că întrecerile încep chiar înaintea ceremoniei de deschidere, românii vor urmări sporturile şi probele cu participare românească, dar şi cele mai spectaculoase sporturi şi finale. Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice va avea loc vineri, 23 iulie, ora 14:00, pe TVR 1.

Cum sunt repartizate competiţiile

La TVR 1 vor putea fi văzute probe de canotaj, atletism, înot, meciuri importante de fotbal, handbal şi baschet, dar şi tenis de masă, tir cu arcul, scrimă. La TVR 2, telespectatorii vor putea vedea gimnastica, dar şi probe din atletism şi handbal, iar la TVR 3 vom viziona volei, baschet şi alte discipline. În total, Televiziunea Română va asigura transmisiuni directe din aproximativ 30 de sporturi. De partea cealaltă, Eurosport va difuza integral competiţia atât pe cele două canale TV, cât şi pe aplicaţia Eurosport Player.

La Tokyo au fost trimişi următorii jurnalişti: Emil Hossu-Longin, Monica Bucur, Dragoş Cojocaru, Cristian Mîndru, cărora li se alătură Alina Alexoi (COSR), un reporter/corespondent, Dorin Chioţea, trei cameramani, un producător şi un coordonator al echipei.

În faţa microfoanelor se vor afla Sorin Hobana, Marian Olaianos, Narcis Şelaru, Dragoş Bocanaciu, Bogdan Tomulică. Printre colaboratorii Redacţiei Sport pe durata JO se numără vicecampioana olimpică Roxana Scarlat, care va comenta probele de scrimă.

România participă cu 101 sportivi la Jocurile Olimpice de la Tokyo, la 17 discipline, iar aşteptările sunt extrem de mari.

În jur de 340 de evenimente din 33 de sporturi vor avea loc sub umbrela Jocurilor Olimpice, la Tokyo, în această vară, dar unele dintre probe şi discipline sunt organizate în afara capitalei Japoniei. Competiţiile se vor desfăşura în nu mai puţin de 41 de locaţii, incluzând Japan National Stadium, Tokyo Stadium şi Yokohama Stadium.

România lui Rădoi deschide „balul“

Naţionala României întâlnește Honduras joi, 22 iulie, de la 14.00, într-un prim meci care vizează sportivii români la Jocurile Olimpice. La ședința tehnică oficială, desfășurată online din cauza efectelor pandemiei, s-a stabilit că România, naționala pregătită de Mirel Rădoi, va juca în albastru complet, echipamentul special. FRF a făcut publice imaginile cu noul echipament de prezentare acum trei săptămâni, echipamente furnizate de firma chineză Peak. Tricourile de joc vor fi însă Joma.

Materialul facilitează evaporarea transpirației, sporind confortul sportivului. Ies în evidență, totodată, detalii precum liniile gulerului și ale mânecilor aurii, dar și culorile drapelului României din dreptul gâtului. Designul include și torța olimpică, prezentată într-o combinație de gri și auriu.

Rădoi: „Sper să fim surpriza competiţiei“

Selecţionerul României, Mirel Rădoi, a anunţat că deja a stabilit în mare măsură care este echipa de start pentru meciul cu Honduras şi că aşteaptă ultimul antrenament pentru a pune la punct ultimele detalii. De asemenea, acesta îşi doreşte ca România să fie surpriza plăcută de la Olimpiadă, aşa cum a fost şi la EURO U21 din 2019.

„Mai avem două posturi de clarificat pentru titularizare, în rest știm echipa pentru mâine. Mai avem ultimul antrenament, iar mâine (n.r. – joi) la prânz vom definitiva primul 11. În mare, însă, cunoaștem echipa de start, în urma rapoartelor noastre, în urma pregătirii din țară și de aici, din Japonia. După rapoartele fizice pe care le avem, vom păstra principiile noastre de joc. Dar va trebui să alternăm momentele când facem presing și când ne retragem, pentru că e o temperatură diferită, o umiditate mult mai mare, iar jucătorii nu sunt la cel mai înalt nivel de pregătire, firește. Totuși, așa a fost și înainte de EURO U21 din 2019, am fost echipa cu cele mai puține zile de pregătire și cel mai mic coeficient UEFA și am devenit surpriza competiției. Sper să se întâmple la fel“, a spus Mirel Rădoi.

Să ne cunoaştem puţin primul adversar

Honduras are 4 prezențe la Jocurile Olimpice, oprindu-se în faza grupelor (2000, 2008) și în sferturi de finală (2012) după o grupă cu Japonia, Maroc și Spania, dar înfrântă de Brazilia. La ultima ediție, 2016, a obținut locul 4 după ce a ieșit din grupa cu Portugalia, Argentina și Algeria, a eliminat Coreea de Sud și a pierdut cu Brazilia, din nou.

Selecţionerul Rădoi a vorbit puţin şi despre primul adversar de la Olimpiadă, Honduras.

„După cele 10 partide disputate de Honduras pe care le-am analizat, pot spune că e o echipă care are automatisme foarte bune pentru dezvoltarea jocului în zonele 2 și 3, asta dacă o lași să paseze. În schimb, este o echipă care se deschide în momentul posesiei, așa că dacă reușim să recuperăm mingea foarte sus, o putem prinde dezorganizată. Honduras are jucători foarte creativi de la mijloc în sus, dinamici. În ultima treime încearcă să creeze ocazii doar prin calitatea fotbaliștilor, fără automatisme și principii. Caută un-doi-uri sau șuturi, situații de unu contra unu pentru dribling. În plus, ce face Honduras și e important pentru orice echipă, termină foarte repede orice acțiune. E un lucru de învățat pentru că, dacă pierzi mingea și acțiunea nu e terminată, riști să fii prins de adversar“, a adăugat selecţionerul României.

Coreea de Sud, principala favorită

„Coreea de Sud e favorită la locul 1 în această grupă pentru că au avut nevoie de mai puțin timp să se adapteze la fusul orar, cunosc particularitățile acestei zone unde jucăm, formează un lot foarte competitiv și puternic. Totodată, selecționerul lor este foarte bun. Celelalte 3 echipe cred că ne vom lupta pentru poziția secundă în grupă. Practic, cine câștigă în meciul Honduras-România are foarte mari șanse să termine pe locul 2 în grupă. Dar Noua Zeelandă poate fi marea surpriză, se cunosc foarte puține informații despre această echipă, în platforma de monitorizare video există doar două partide amicale disputate de ei, iar din acele partide doar un jucător e în lotul de aici“, a încheiat selecţionerul.

Program România:

Joi, 22 iulie: Noua Zeelandă – Coreea de Sud (ora locală 17:00, Kashima), Honduras – România (ora locală 20:00, Kashima);

Duminică, 25 iulie: Noua Zeelandă – Honduras (ora locală 17:00, Kashima), România – Coreea de Sud (ora locală 20:00), Kashima);

Miercuri, 28 iulie: România – Noua Zeelandă (ora locală 17:30, Sapporo), Coreea de Sud – Honduras (ora locală 17:30, Yokohama).

