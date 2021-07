Panică înainte de Tokyo! S-a depistat un prim caz de Covid în lotul olimpic!

Mai sunt două săptămâni până la plecarea primului grup de sportivi pentru Olimpiadă și avem deja un prim caz de COVID. Este vorba despre antrenorul Valentin Vrânceanu, aflat în staff-ul boxerului Cosmin Gârleanu, a ieșit pozitiv la testul efectuat miercuri dimineață. Delegația pugiliștilor nu mai intră în cantonament la Izvorani, ci i se va asigura separat o „bulă olimpică” de protecție la hotelul „Sport” din Capitală.

Chiar dacă tehnicianul nu mergea, oricum, la Tokyo, pugilistul fiind însoțit în Japonia de Dumitru Dorobanțu, care va sta în colțul ringului, Vrânceanu a ajutat în toată perioada de pregătire a lui Gârleanu.

„Am participat chiar zilele trecute la un turneu în Italia alături de Cosmin, am făcut o grămadă de teste, dar totul a fost OK. Am şi avut virusul în martie, am un nivel ridicat de anticorpi, motiv pentru care medicul de familie mi-a și zis că n-are sens să mă mai și vaccinez. Aștept rezultatul celui de-al doilea test, sper că a fost o eroare”, a explicat Vrânceanu, citat de Gsp.

Plecarea e fixată pe 15 iulie, cu un charter în care vor urca mai multe loturi, între care cele de la fotbal și canotaj.

